La tajante frase de Martegani sobre el Boca-San Lorenzo que se viene: “Tenemos que pensar en…”

Este jueves, Boca Juniors logró un importantísimo triunfo en La Bombonera ante Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fue 1-0 con gol de Edinson Cavani al minuto 65. Si bien el resultado fue ajustado y el margen es mínimo, viajar a Brasil con una victoria en el bolsillo es vital en este tipo de series.

La revancha será el próximo jueves en Belo Horizonte, escenario que pinta ser muy duro en la previa, pero el Xeneize corre con la ventaja de que con un empate le alcanza para pasar y la obligación de ganar corre exclusivamente para los locales. Aunque antes, el fin de semana, tendrá que jugar un importante clásico por la fecha 11 de la Liga Profesional ante San Lorenzo, el domingo a las 14.30 horas.

No se sabe todavía cómo encarará Diego Martínez este compromiso, teniendo en cuenta que la prioridad es avanzar en la competencia internacional, pero sabiendo que el Ciclón no es un rival más y que además el Xeneize está en deuda en el ámbito local, en el que está orbitando en mitad de tabla. Y quien no tiene dudas sobre la importancia de competir y pelear en la liga es Agustín Martegani.

El flamante refuerzo de Boca tuvo una actuación destacada en el triunfo ante Cruzeiro, habiendo ingresado en el segundo tiempo y teniendo participación en la jugada del gol. Al finalizar el partido, fue interceptado por la prensa y disparó una contundente declaración: “Nosotros teníamos que ganar y ganamos, vamos a ir a jugar otro partido allá (en Brasil), pero primero tenemos que pensar en el domingo que tenemos un partido muy importante y tenemos que ganar en el torneo”.

En efecto, el mediocampista de 24 años ya está pensando en el choque con San Lorenzo, que es nada más y nada menos que su exequipo, en donde terminó de formarse, debutó profesionalmente y jugó prácticamente toda su carrera. Ya desde su arribo al Club de la Ribera en julio y sus declaraciones acerca de su fanatismo por los colores azul y oro había generado mucho malestar en Boedo. Por lo que este domingo en la Bombonera habrá muchos focos puestos en Martegani.