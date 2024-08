Atento, River: qué dijo Guardiola sobre la posibilidad de que Echeverri se marche al City

Luego de dos meses de parate desde que terminó la temporada 2023/24, finalmente vuelve a rodar la pelota en la mejor liga del mundo, la Premier League. Ya este viernes comienza la acción con el partido entre Manchester United y Fulham en cancha de los Red Devils. Del otro lado de la ciudad, el último campeón del fútbol inglés, el Manchester City, tendrá su debut el domingo como visitante ante Chelsea desde las 12.30 en el duelo estelar de la primera fecha.

En la previa del encuentro, Josep Guardiola realizó una última conferencia de prensa antes de viajar a Londres, en la que habló de todo lo que sucedió en la pretemporada, las expectativas y objetivos para esta nueva campaña, el estado del plantel y muchas otras cosas más. En ese sentido, se refirió a un tema que tenía en vilo a todo el mundo River Plate en relación a uno de sus principales valores, Claudio Echeverri.

Sucede que en la última semana, durante el precalentamiento del partido por la Community Shield ante el United, uno de sus principales mediocampistas, Oscar Bobb, sufrió una lesión que lo marginará de las canchas por unos tres o cuatro meses. Frente a esa situación, se corrió el rumor de que los Citizens fueran en busca del Diablito, cuyo pase está en manos del conjunto inglés, para remplazar al noruego. Teniendo en cuenta la importancia que está teniendo el joven volante de 18 años en el equipo de Marcelo Gallardo, esto generó mucha preocupación en Núñez.

Sin embargo, la respuesta del Pep cuando un periodista le consultó en la rueda de prensa por esta posibilidad le trajo mucha tranquilidad a los Millonarios: "No tengo idea sobre eso. No he hablado con Txiki Begiristain (director del fútbol del club) sobre traer a Claudio Echeverri. No...", aseguró el DT.

Los grandes rendimientos del juvenil Chaqueño en 2023 durante el Mundial Sub 17 con la Selección argentina de Diego Placente y luego con la camiseta de River llamaron rápidamente la atención del City, quien en enero de este 2024 compró el 100% de su pase por 23 millones de euros brutos. De todos modos, dejó que se quedara un año más en Núñez a préstamo, por lo que recién debería viajar a Manchester a inicios de 2025. Ante el temor de que tuviera que adelantar su arribo, Guardiola ya confirmó que todavía no le tocará marcharse del fútbol argentino.