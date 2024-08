Guardiola reveló por qué dejó ir a Julián Álvarez del City tras su reclamo: “Cuando no están…”

Luego de la presentación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid, donde expresó los motivos de su salida de Manchester City, Pep Guardiola fue consultado al respecto en la previa del inicio de la Premier League.

Con su habitual tranquilidad, el entrenador español realizó una sincera reflexión al respecto y dejo en claro que quien no estar en su equipo, tendrá las puertas abiertas siempre: "Cuando no están felices aquí, no pueden rendir a su máximo nivel y aquí exigimos que rindan al máximo nivel".

"Tú no puedes en cualquier profesión levantarte por la mañana, hacer tu mejor (versión) con una gran sonrisa si tu te quieres ir. Lo único que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con el club", agregó el DT que, además, llevó tranquilidad al mundo River debido que a la lesión de Oscar Bobb, el City podría llevarse a Claudio Echeverri en este mercado.

"No tengo idea sobre un pedido para sumar a Echeverri ahora. No he hablado con Txiki Begiristain (director del fútbol) sobre el tema", reveló cuando le consultaron sobre este rumor. Esta frase marca que el Diablito seguirá hasta fin de año y se verá en ese momento qué pretende hacer el club inglés con el joven futbolista.

Pep, además, confirmó la salida en calidad de cedido de Kalvin Phillips al Ipswich Town y dejó en el aire la marcha de Joao Cancelo, que aún pertenece a los 'Sky Blues'. El lateral portugués, que no juega para el City desde enero de 2023, ha encadenado dos cesiones en el Bayern Múnich y en el Barcelona y tiene contrato en vigor con los de Mánchester.