La fuerte queja del DT de Belgrano por la polémica en la caída ante Paranaense: "Avisen si van a cobrar así, para..."

Ni bien empezó el encuentro, a los 28 segundos del primer tiempo, Belgrano de Córdoba dio la sorpresa en su visita a Atlético Paranaense, al abrir el marcador con el tanto de cabeza de Franco Jara. El desarrollo del partido luego se emparejó y el equipo local tuvo situaciones a las revertirlo.

A los 41 minutos de la primera etapa un cabezazo de Erick permitió el empate y ya en el segundo tiempo, a los 62 minutos y por la misma vía, Christian puso por delante en el marcador al equipo brasilero. Sin embargo, los dirigidos por Juan Cruz Real siguieron insistiendo y tuvieron la oportunidad de empatarlo.

Mirá el video

Todo se dio en torno al minuto 70. Un pelotazo largo encontró a Pablo Chavarria de espaldas al arco, disputando la pelota con Thiago Heleno. Desde el piso, el cordobés pudo puntearla para el ingreso del peruano Reyna, que remató cruzado para poner el empate. El VAR llamó al árbitro Gery Vargas de Bolivia, quien revisó una posible falta (de Chavarría a Thiago Heleno) y de hecho terminó sancionando y anulando el gol.

Luego del partido, el entrenador de Belgrano, Real, se mostró muy disconforme y molesto con el rendimiento del arbitraje y no dudó en exponerlo en conferencia de prensa. "No hace falta no cobrar injustamente con un equipo como este, que tiene un presupuesto 20 veces más grande que el de Belgrano. Nosotros jugando hoy con chicos de 18 o 19 años, primera vez jugando esta etapa de Copa Sudamericana. No hace falta", señaló.

Mirá el video

Sobre las situaciones polémicas, explicó: "El segundo gol, la verdad es una vergüenza. Hay un empujón de Heleno, lo pueden ver 40 veces. El empujón es de Heleno a Chavarría y el árbitro solamente mira la siguiente jugada, que también es dudosa. Pero el empujón primero viene del jugador de Paranaense, por lo tanto es una vergüenza que hayan cobrado ese foul cuando deberían haber cobrado el primero. Segundo, el número 5, Fernandinho, que es un gran jugador, jugó gratis en el partido".

Finalmente, se guardó las declaraciones más polémicas para el cierre, al asegurar: "Entonces, avisen si van a cobrar así para que nosotros ya sepamos que vamos a jugar con total desventaja en ese sentido. Me da mucha bronca por el esfuerzo de los jugadores. Agradecido infinitamente a la gente que vino. Faltan 90 minutos en Córdoba, seguramente mis jugadores van a estar súper preparados para ese partido. Espero que quien vaya a impartir justicia en ese partido, lo haga bien. Nosotros no queremos que nos den pero que no nos quiten".