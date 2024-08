La frase optimista de Guido Herrera, arquero de Talleres, pese a perder la ida ante River

Talleres de Córdoba no pudo aprovechar su localía en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El dueño de casa cayó ante River por 1-0 y deberá buscar la clasificación a la siguiente fase el próximo miércoles, en condición de visitante, en el Monumental.

Tras el encuentro, uno de los que dio la cara en el elenco cordobés fue Guido Herrera. El arquero, capitán y referente del equipo de Walter Ribonetto, enfrentó los micrófonos y se mostró optimista de cara al duelo que se disputará el próximo miércoles, 21 de agosto, a partir de las 21.30.

"Partido parejísimo. En el primer tiempo creo que los dos equipos nos cuidamos muchísimo. Pocas situaciones. Obviamente que después de la lastimosa expulsión de Lucas (Suárez), quiera o no, tiene jerarquía River. Quizás nos replegamos un poco más", comenzó.

Posteriormente, dejando un importante mensaje de cara a lo que viene, Herrera expresó: "Nos da bronca que nos conviertan de pelota parada porque no estábamos sufriendo tanto, no es que River nos llevó por encima. Nos queda la bronca que se abre el partido por una pelota parada y que ahí se empareja todo. Pero bueno, este equipo sabe de difíciles. Ahora, a masticar la bronca y a pensar en lo que viene, no queda otra".

Sobre el inesperado presente de Talleres, que acumula seis partidos al hilo sin ganar, sentenció: "Por ahí no podemos encontrar esa rachita de victorias que son necesarias, hoy otra vez en casa no pudimos. Son partidos diferentes. Son partidos de Copa. Ahora a ganar en la Liga, que tenemos que volver a ganar para quedar en los puestos de arriba, y cuando llegue el miércoles dejar la vida y tratar de ganar el partido que estamos a un gol"