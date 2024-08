Vera reveló el motivo por el que firmó para Independiente y no con Boca: "Fue un..."

Federico Vera, quien llegó desde Unión de Santa Fe, se convirtió en nuevo futbolista de Independiente. El lateral derecho fue titular y salió a los 85 minutos del partido que la institución de Avellaneda le ganó a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, el pasado domingo.

En horas de la tarde de este martes, el futbolista de 26 años dijo presente ante las cámaras de TyC Sports y graficó sus primeras sensaciones del Rojo. Además, fue consultado sobre los rumores que lo vincularon a Boca durante el actual mercado de pases del fútbol argentino.

Para comenzar, Vera expresó: "Estuvo la posibilidad, pero por diferentes temas no se dio. Fue un llamado a mi representante y nada más. No pasó por mí y ya ni lo pienso. Cuando me llamaron de Independiente lo primero que dije fue que sí. Hubo un llamado a principio de año y no se dio. Ahora me llamaron otra vez y dije que sí de vuelta, ni lo dudé".

"Estuvo complicada la salida de Unión. Se dio gracias al presidente (Luis Spahn) que aflojó un poquito. Ejecuté un poco más que la cláusula de salida. Quería salir y demostrar mi potencial en otro lado. Independiente es gigante y te ve todo el mundo, las puertas se abren mucho más. No me esperaba un club tan grande. Voy a defender esta camiseta a muerte", añadió el actual jugador de Independiente.

Para finalizar, Vera sentenció: "Primero al día a día, a ir mejorando. Ganamos con Estudiantes, pero creemos que podemos estar mucho mejor como equipo e individualmente. Queremos clasificar a una Copa y pelear el campeonato. Yo creo que estamos para grandes cosas. No estamos para especular con el clásico contra Racing, hay que ir tranquilos, pasito a pasito".