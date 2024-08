Atento, Gallardo: el nuevo guiño del representante de Muniain a River

El mercado de pases en el fútbol argentino se extenderá hasta finales del corriente mes de agosto. Hasta entonces, los diferentes clubes de la Liga Profesional podrán seguir buscando variantes para enriquecer cada uno de sus planteles. En este contexto, hay un jugador que se ilusiona con llegar a la institución de la cual es hincha.

Se trata de Iker Muniain, ídolo del Athletic Bilbao, quien quedó libre luego de finalizar su vínculo con el club español. Desde hace varios meses su nombre viene sonando como posible refuerzo de River, club del cual es confeso hincha y en el cual se muestra entusiasmado con representar.

Muniain sigue libre a la espera de un llamado de River.

Luego de que las negociaciones se enfriaran, y tras la salida de Martín Demichelis, desde el entorno del hombre de 31 años lanzaron un nuevo guiño al Millonario y ahora la pelota la tiene Marcelo Gallardo. Omar Rodríguez, representante del futbolista, habló con el medio Bolavip y se refirió a esta situación.

“Iker sigue rechazando ofertas muy importantes porque mantiene la ilusión de jugar en River”, comenzó el agente de Muniain. “Después que decidió irse del Athletic Bilbao, la primera vez que me senté con Iker para ver qué planes tenía me dijo: ‘Quiero jugar en River’. Y todavía mantiene esa idea. Tiene 31 años, físicamente está bárbaro y quiere cumplir su sueño. No le importa lo económico ni alejarse de su familia por un tiempo. Sólo quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”, sentenció.