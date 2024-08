Contepomi y la clave de la histórica victoria de Los Pumas ante los All Blacks: “Lo que más me gustó fue que…”

Este sábado, Los Pumas escribieron un nuevo capítulo en la historia grande del rugby argentino. En una parada difícil en Wellington, quizá el debut más duro que podía tocar en la previa, vencieron en condición de visitante 38-30 a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. Además de los 4 puntos importantísimos para encarar de la mejor manera posible el resto del torneo, significó la tercera victoria en la historia ante el conjunto neozelandés (todas en los últimos cuatro años).

Fue una gran prueba de fuego y validación para Felipe Contepomi en su rol como head coach del seleccionado nacional, que venía algo cuestionado y logró un triunfo trascendental en apenas su cuarto partido en el puesto. En ese sentido, expresó sus sensaciones tras finalizar el encuentro en diálogo con ESPN Rugby: "Los chicos hicieron un partidazo. Muchas de las cosas que propusimos salieron, otras no. No estuvimos ni cerca del partido perfecto. Pero la verdad que es cuando se venían, recuperamos y estuvimos muy sólidos en las formaciones. Los llevamos a dónde queríamos llevar el partido. Estoy muy contento porque hicieron un gran partido", señaló.

"No existe el partido perfecto. Uno aspira a eso, pero sabiendo que no existe", insistió en la misma sintonía, y agregó: "Hay que entender y aceptar que las cosas no van a ser perfectas. La clave no está en el error, sino en cómo se vuelve de ese error. Creo que los chicos lo hicieron, mismo cuando estuvimos en desventaja. Nos hicieron algún try de contraataque y ellos se juntaron y volvieron a lo que habíamos planificado. Mucho mérito y carácter para hacer eso".

Además, no rehuyó a la autocrítica: "Hicimos mucho penal. A veces fue por sobrepasarse de la zona óptima que uno quiere estar mental y físicamente. Y al hacerlo cometés algún error. Creo que estábamos haciendo el partido que queríamos, pero con esos detalles de un poco más de disciplina: de no querer resolver solos una situación, sino confiar en el de al lado y el sistema. Lo hicieron bárbaro", reconoció.

Por último, Contepomi explicó cuál es la clave para que Los Pumas encaren lo que se viene en el Championship: "Ahora hay que mantener esa regularidad y volver a hacerlo el partido que viene. Lo que más me gustó fue que planeamos algo y lo hicimos. Conseguimos el resultado que queríamos. Nunca (los jugadores) se mantuvieron ajenos al resultado y siguieron con el plan que habíamos planificado. Un carácter enorme de todo el equipo", concluyó.

Argentina volverá a enfrentar a los All Blacks en suelo neozelandés el próximo sábado 17 de agosto.