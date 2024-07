Las voces del título histórico de Banco Mendoza

Banco Mendoza hizo historia el pasado domingo tras haber derrotado en la gran final del torneo Apertura de hockey sobre césped a Maristas de San Rafael por 1-0. El conjunto de Chacras de Coria se impuso con gol de Valentina Manzino y de esta manera logró el primer título en su historia, hito que quedará marcado para siempre en las páginas doradas del club. Días después de la emblemática consagración, Julieta Guerrero (capitana) y Manzino dialogaron con MDZ para comentar sus sensaciones.

Con las emociones a flor de piel, Guerrero explicó: "Ser parte de este club, que hizo historia, me genera mucha felicidad por nosotras, pero sobre todo mucho orgullo. Todavía no puedo creerlo, me levanté, vi la copa en mi mesa de luz y dije "qué locura lo que logramos". Hace unos años veíamos este logro tan lejos y luego de tanto trabajo y sacrificio tenemos nuestra primera copa" comentó.

Luego, la capitana de Banco Mendoza mencionó: "Pasamos por muchos cambios y procesos, nosotras también caímos y descendimos hace dos años, que fue un golpe muy duro para nosotras. Sin embargo, este equipo siempre se levantó, siguió entrenando y trabajó en silencio mucho tiempo".

Julieta Guerrero, la capitana del campeón. (Prensa CPBM)

Sobre la llegada de Lucas Ghilardi como entrenador a principios de 2024, la defensora dijo: "Este año empezamos nuevamente, un nuevo cuerpo técnico al que nos tuvimos que adaptar y sólo conocíamos a Marcelo Perruzzi (preparador físico). Ellos nos supieron transmitir confianza y pasión por el hockey, creo que ese fue el cambio con respecto a los años anteriores. Nosotras nos convencimos de que podíamos estar entre los mejores".

Acerca del camino recorrido para llegar a lo más alto, Juli Guerrero acotó: "El objetivo era quedar entre los primeros cuatro de la tabla y ganar el cruce de playoffs. Luego de pasar a nuestra primera semifinal había una felicidad en el plantel que no puedo explicar. Trabajamos con el psicólogo, que fue el encargado de ponernos los pies sobre la tierra. Ahí decidimos ir por todo, la confianza creció y nos convencimos de que podíamos lograr este sueño, trabajando día a día. Transmitimos ese mensaje a la familia, al club y a las categorías más chicas, por eso hicimos historia. Fueron muchos años de trabajo, procesos y jugadoras que pasaron, a quienes también le dedicamos este logro".

Banco Mendoza escribió una página dorada en su historia. (Prensa CPBM)

Por su parte, Valentina Manzino, autora del gol en la gran final contra Maristas, explicó: "Es una locura formar parte de este grupo. Todas estamos súper comprometidas y tenemos un amor inmenso al club. Hemos pasado por momentos muy complicados y a pesar de todo nunca bajamos los brazos. A mí me da un orgullo enorme ver a mis compañeras levantar la copa, ya que sólo nosotras sabemos todo lo que hay atrás de este logro inmenso. Hoy cumplimos un sueño y lo más lindo es que fue juntas y más unidas que nunca".

Valentina Manzino marcó el único gol en la final. (Prensa CPBM)

Sobre su gol en el partido, Manzino dijo: "Todavía no puedo creer lo del gol. En la semana, nuestro psicólogo nos preguntó quién iba a meter un gol en la final y dije entre risas: "yo lo voy a meter" y acá estamos. La verdad es que si lo metía yo o cualquiera de las chicas se iba a festejar y vivir con la misma emoción que con la que se vivió. Fue un momento más que especial que no me lo voy a olvidar nunca".

Finalmente, Vale le dedicó unas palabras a la gente que apoyó a Banco Mendoza desde la tribuna: "Toda la gente que el domingo fue a apoyarnos es parte de este logro, Muchas eran jugadoras que pasaron por el plantel y también había nenas de inferiores, que en un futuro van a estar en el mismo lugar que nosotras. Verlas a todas alentando y viviendo todo con la misma emoción refleja la enorme familia que somos en este club".