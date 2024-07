El sincericidio de Mascherano sobre la final que Barcelona le ganó a River en Japón: “Me van a odiar…”

Cada vez que habla del tema, Javier Mascherano reconoce que fue uno de los errores más grandes que cometió en su carrera. Aquel partido que Barcelona le ganó a River en Japón quedará marcado para el actual entrenador de la Selección argentina Sub 23, quien no saludó a los fanáticos millonarios y hasta el día de hoy se lo siguen reprochando.

En una entrevista con Clank Media lo recordó y volvió a lamentarse:"Fue un error no haber saludado a la gente de River en la final del Mundial de Clubes en 2015. Yo siempre digo lo mismo: fui una persona que durante gran parte de mi carrera fui demasiado responsable con ciertas cosas y llegó un momento que me terminó haciendo mucho daño".

"Había vivido un episodio con River en 2006, cuando nos enfrentamos por Copa Libertadores y yo estaba en Corinthians. Recuerdo que cuando jugamos en el Monumental, la gente me ovacionó de una manera increíble y el partido me superó. De hecho, me terminaron echando. Y fue Gallardo el que me hizo echar, ja", agregó.

Además, explicó: "Cuando volvimos a cruzarnos en el 2015 me quise abstraer de todo y, la verdad, es que a veces uno comete pelotudeces. Me equivoqué y tengo clarísimo que no hay vuelta atrás. A veces las decisiones que vos tomás en tu vida no tienen vuelta atrás y yo eso ya lo acepté".

"No hay vuelta atrás con la gente de River, me va a odiar toda la vida. Tienen razón porque les falté al respeto y se sintieron ofendidos. Bueno… ya está", agregó. Años mas tarde, eligió a Estudiantes de La Plata para colgar los botines y eso, terminó de enterrar la relación de amor con los hinchas de River. "Tuve la oportunidad de volver dos veces. Hablé con Enzo (Francescoli) en su momento cuando estaba en Barcelona y creí que no era el momento. Básicamente eso".