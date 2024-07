Con Bareiro en duda, River negocia por un delantero por el que ya ofreció ¡12M de dólares!

Mientras define el futuro de Esequel Barco, por el cual recibirá una importante suma de dinero, River sigue buscando un atacante y como el pase de Adam Bareiro quedó en pausa tiene otro apuntado y es el el uruguayo Luciano Rodríguez. Esta joven promesa charrúa, que brilló en el Mundial Sub 20, ya estuvo en el radar millonario que estaba dispuesto a pagar 12 millones por su pase.

Luciano Rodríguez vuelve a sonar en Núñez.

El futbolista del Liverpool estuvo cerca de marcharse al Girona español pero la transferencia se terminó derrumbando por lo que desde Núñez analizan ir de nuevo por la joya y en las últimas horas comenzaron nuevamente los diálogos con el fin de conocer en qué condiciones podría realizar el traspaso si es que el joven de 20 años está dispuesto a cruzar el Río de La Plata.

Jorge Brito y compañía saben que para tentarlo nuevamente deberán hacer una fuerte inversión pero este inminente ingreso de dólares que el Spartak de Moscú pagaría por Barco podría ser la llave para llegar a un acuerdo. Según informaciones, la cifra que pretenden desde Uruguay es de € 15.000.000 por el 75% del pase (el 80% pertenece a Liverpool y el 20% restante a Progreso).

"Me hubiese encantado ir, pero tenía que pensar en mi familia, no era solo yo. La oferta de River era buena, pero iba a cobrar el sueldo nomás. Que no era malo, pero la base era importante para que mi familia y yo estemos tranquilos. River me gustaba, pero no daban los tiempos para hacer un acuerdo serio", dijo Rodríguez cuando se cayó la negociación en el mercado pasado.