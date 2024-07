Los Pumas cayeron 28-13 con Francia en un Malvinas Argentinas a pleno

Los Pumas se midieron con Francia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro fue válido por el primer duelo de la ventana de julio, marcando además el debut de Felipe Contepomi como head coach del seleccionado nacional. El mismo rival será el adversario del segundo compromiso, la próxima semana en cancha de Vélez Sarsfield, mientras que la serie de test matches culminará el sábado 20 ante Uruguay en Maldonado.

El duelo arrancó parejo. Con Los Pumas bien plantados e intentando ser prolijos en el manejo de pelota. Ese inicio no tuvo grandes situaciones de peligro de ningún lado. En la visita hay un recambio importante, mientras que en el elenco local hay algunos nombres que tienen descanso, como el mendocino González. La imprecisión es la que reinó durante buena parte de la etapa inicial.



El score se rompió a los 20 minutos con un penal del apertura Hastoy. Una infracción frente a la hache le permitió a los europeos ponerse en ventaja gracias a la pegada del 10. Por la misma vía empató el compromiso Argentina. Un poco más lejos, el encargado de la pegada fue Santi Carreras para poner el 3-3.

Los Pumas tuvieron la chance de revertir la historia: gran pelota con el pie de Bogado que capitalizó a la carrera Delguy. El wing, lanzado a la carrera voló hacia el ingoal francés pero no llegó a apoyar. TMO mediante, fue salida para Francia que terminó respirando.

Antes del cierre de la primera parte, Serin hizo un jugador bien futbolero para marcar el primer try de la tarde. A lo Mbappé, metió corrida a pura gambeta con su pie derecho que terminó en el ingoal nacional. La precisión de Hastoy terminó redondeando los 7 puntos para el 10-3 con el que terminó la primera parte.

El inicio del segundo tiempo comenzó de la peor manera para Argentina. No iba ningún minuto de juego cuando los galos tuvieron la chance de marcar otro try. A instancias del TMO, la jugada terminó siendo anulada por knock on. Cinco minutos más tarde sí fue try europeo. Frisch perforó la defensa argentina y estiró la ventaja a 14 puntos.



Contepomi movió el equipo con cambios tempraneros pero no logró inquietar en campo francés. Cuando en el partido pasaba poco y entraba en una meseta, la pegada de Hastoy le dio otros tres puntos a la visita que hicieron de la distancia algo prácticamente inalcanzable.

Los Pumas mejoraron lentamente, sin ser precisos ni profundos pero encontraron en el capitán Montoya un try que sirvió para achicar la brecha a 20-8. Pero esa ilusión duró un suspiro porque el wing Attissogbe volvió a apoyar en campo argentino para el 25-8 que parecía definitivo, cifra que aumentó el pie caliente del apertura Jaminet. Orlando volvió a achicar con su try pero la distancia era imposible de igualar con 5 minutos por jugar.