La sinceridad de Felipe Contepomi tras su debut como head coach de Los Pumas: "Nos dejó..."

Los Pumas no tuvieron su mejor jornada en el estadio Malvinas Argentinas y fueron derrotados por Francia. El elenco europeo fue superior de principio a fin y se quedó con la victoria con un marcador de 28-13. Tras el encuentro, quien analizó lo sucedido fue Felipe Contepomi.

El head coach del elenco argentino, quien comenzó con el pie izquierdo su ciclo frente al seleccionado nacional, habló con los micrófonos de ESPN y se refirió a lo vivido en Mendoza. "Nos dejó mucho para laburar indudablemente. La verdad es que Francia fue muy superior en varios aspectos del juego. Tenemos otra semana para laburar y seguir mejorando", comenzó.

"Fueron más eficientes cuando entraron a las 25. Marcaron puntos más fácil y a nosotros nos costó más. También en ciertas formaciones fijas como el scrum y el maul fueron superiores. Sabemos que ellos traen la pelota muy hacia arriba y en lo físico por momentos fueron superiores. Así que bueno, hay que mejorar", añadió quien ahora dirige a Los Pumas.

Sobre los puntos a destacar de sus dirigidos, Contepomi contó: "Después hubo cosas buenas y algunos errores no forzados de cohesión y demás, que eso bienvenido sea. Pero después hubo otros errores nuestros de faltas de detalles que si hay que mejorar urgente. Me gustó por momentos y yo quiero que sea siempre o consistentemente la mayoría parte de las veces. La defensa subió bien arriba, fuerte, especialmente el defensor tres. Me gustaron algunos lanzamientos, pero no todos. Hubo algunos errores de detalles en ciertos lanzamientos y es cómo nosotros entramos en el juego. Si tenemos que mejorar en la última zona, porque hay equipos que llegan ahí y nos marcan".

Para finalizar, el head coach de Los Pumas sentenció: "En cierta medida es la consistencia en poder focalizar, refocalizar todo el tiempo y minimizar esos detalles o errores de detalles no forzados. El error con intención bienvenido sea porque nos va a llevar a mejorar, pero el error no forzado por negligencia o falta de conocimiento de rol o desidia o no trabajar fuerte, eso creo que tenemos que erradicarlo. Si erradicamos todo eso, vamos a ser consistentes".