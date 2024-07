Los Pumitas lograron un triunfazo ante Sudáfrica y se acomodan en el Mundial M20

El peor invitado. Argentina arruinó la fiesta de Sudáfrica, el dueño de casa, y logró una victoria más que importante en el Mundial masculino M20 de rugby. Fue por un sólido 31-12 que le permite a Los Pumitas acomodarse en la zona C de la competencia y soñar con poder lograr el boleto a la siguiente ronda del certamen. La victoria fue clave luego del traspié que sufrió el equipo en el estreno de la competencia.

Argentina tiene vida en el Mundial M20.

Por la jerarquía del rival, por ser el dueño de casa y por el antecedente cercano con derrota hace un mes, los Springboks significaron una parada más que complicada para el conjunto dirigido por Galindo. Pero una primera parte perfecta dejaron a los chicos albicelestes arriba con un contundente 17 a 0. Greising Revol (Di Lucca) y Bernasconi por duplicado fueron los artífices de la ventaja en los 40 minutos iniciales.

El complemento no varió en la tónica: el capitán Elías apoyó un nuevo try para llevar la distancia a 24, y si bien el dueño de casa intentó reaccionar (y lo hizo con el try penal), fue Penoucos el que terminó de sentenciar la historia con su try para llevar el conteo argentino a 31.

Con ese resultado, Los Pumitas quedaron en el segundo puesto junto a Sudáfrica (ambos con 5 puntos), a cinco del líder Inglaterra. El sábado cerrarán la primera ronda ante Fiji, por lo que necesitan una victoria con bonus y esperar resultado a favor para poder clasificar a la próxima instancia.