Gallardo dilata su firma con River: los dos hechos que enfriaron su relación con Francescoli

Tras la despedida de Martín Demichelis, es inminente el regreso de Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate, como era el deseo de la gran mayoría de los hinchas ante los malos resultados. Este martes estaba programada una reunión entre el técnico y Jorge Brito para acordar los detalles de su contratación, pero esta se retrasó, por lo que también se dilató la firma del contrato y el anuncio oficial de su vuelta, aunque esta sea prácticamente un hecho. El club anunció que el domingo ante Unión en Santa Fe el DT será Marcelo "Pichi" Escudero, actual entrenador de la Reserva.

Llamó la atención que fuera el presidente quien esté llevando adelante la negociación y no Enzo Francescoli, director deportivo de la institución de Núñez y quien fue a buscarlo en 2014, cuando inició su histórico ciclo en el Millonario. Nicolás Distasio, periodista que cubre el día a día de River para ESPN, hizo trascender este martes en F12 que habrá un "interlocutor ajeno al club que será el nexo" entre el mánager y el DT para acercar posiciones, debido a un quiebre en la relación entre ambos: "¿Qué los desunió? Algunas decisiones que se tomaron después de su salida, sobre todo con gente cercana a Gallardo", explicó el panelista.

Distasio puntualizó que hubo dos situaciones bien puntuales que no le gustaron a Gallardo. Una de ellas, "el tema del técnico de la Reserva, que era Jonathan La Rosa". La referencia es al cuñado del Muñeco, quien fue bajado a la Sexta División y reemplazado en ese puesto por Marcelo Escudero, quien hoy en día continúa en el cargo.

"Después hubo un tema con los hijos de Gallardo, que jugaban y tenían un lugar importante dentro de la estructura del fútbol de Inferiores de River y hoy uno ya no está y el otro está más postergado", señaló Distasio. Sucede que a los pocos meses, el Pichi bajó a Matías Gallardo a la Cuarta División, luego de no darle demasiados minutos en Reserva. Por esto mismo, el DT oriundo de Merlo terminó sacándolo de River y se lo llevó en condición de libre a Estados Unidos, donde tuvo pasos por las categorías formativas del Atlanta United e Inter Miami. Por su parte, Santino Gallardo está en la Quinta División.

El exfutbolista y panelista Mariano Juan, cercano al DT, dio un ejemplo para clarificar el enojo del Muñeco: "Cuando él se fue le dijeron algo y después pasó otra cosa. Muchas veces vos no te enojás con las decisiones, sino con lo que te dicen a vos. Es como yo te diga cara a cara 'andá tranquilo que este celular no se mueve de acá' y cuando vos te vas pongo el celular en otro lado".

Si bien todo esto no es el motivo por el que aún no se firmó el contrato, si desencadenó en que la relación con Francescoli esté fría, que Brito encabece las negociaciones y que el entrenador dos veces campeón de la Libertadores quiera imponerle muchas condiciones sobre el manejo total del fútbol para que pueda asumir, algo que en la Comisión Directiva quieren evitar. Por lo pronto, ya se sabe que Marcelo Gallardo no dirigirá este domingo en Santa Fe ante Unión, como era la idea principal. Quien se pondrá el saco de entrenador de manera interina será, llamativamente, Escudero.