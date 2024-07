El hockey sobre patines masculino tiene cuartos confirmados

El formato del torneo Apertura masculino de hockey sobre patines de Mendoza llegó con cambios y novedades. Es que en lugar de arrancar con cuartos de final como era habitual en las ediciones anteriores, la Asociación mendocina de patín tomó la decisión de incluir una fase de Repechaje, permitiendo así, que todos los equipos tengan chance de meterse en la ronda de play offs.

Banco Mendoza se recupera y está entre los ocho.

Este martes se jugaron los tres duelos entre el sexto de la tabla y el último, todos a partido único en pista del mejor ubicado. Banco Mendoza venció a La Colonia 4-3 (triplete de Gutiérrez y uno de Cárdenas), Palmira hizo lo propio en pista de Petroleros con una goleada por 8 a 4 (único triunfo de un equipo peor ubicado) y Bernardino Rivadavia logró la clasificación tras imponerse por 3-1 ante Maipú Giol.



De esta manera, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Casa de Italia vs Palmira, Andes Talleres vs Bernardino Rivadavia, Murialdo vs Banco Mendoza y San Martín vs Impsa. Los cuatro encuentros tendrán lugar en la jornada de hoy desde las 22 hs. Con la misma metodología que la instancia de Repechaje, serán en pista del mejor ubicado y a partido único. Las semifinales serán el viernes, mientras que las series de final se jugarán sábado y domingo (martes 9/7 en caso de tener un tercer encuentro).