La dura autocrítica de Vaccari tras una nueva derrota de Independiente: "Nos meten goles de errores muy ingenuos, falta..."

Independiente sigue sin poder ganar de la mano de Julio Vaccari. Tras la derrota ante Instituto y el empate con Barracas Central, este sábado fue vendido en su visita a Mendoza frente a Independiente Rivadavia por 1 a 0 con gol de Sebastián Villa. El equipo sigue mostrando falencias en relación a su juego, más allá de la cuestión actitudinal, y el entrenador asegura que falta trabajo.

"Nos faltó velocidad de circulación, criterio para manejar el balón, poder filtrar lineas, llegar por las bandas. Creo que estuvimos muy imprecisos a la hora de tomar decisiones y a medida que el partido se iba haciendo más ferviente, nos costó aún más", explicó el DT sobre la derrota ante la Lepra.

Mirá el video

En ese sentido, fue aún más crítico sobre el trabajo que viene transitando el plantel y en qué aspectos considera que debe mejorar. "Lo que no veo y es algo que debemos seguir trabajando es claridad a la hora de circular el balón, claridad conceptual a la hora de defender. Nos meten goles de errores muy ingenuos. En el caso de hoy, sabiendo que juega Villa, fuimos para adelante cuando sabíamos que teníamos que retroceder. Tuvieron otra situación de la misma manera. Falta trabajo", concluyó.

Sin embargo, también le reconoció la actitud al plantel. "Hoy no encontramos la forma, pero lo que me gustó de la última parte fue la rebeldía de los jugadores, la rebeldía dentro del campo, me hubiera gustado que haya más claridad, mejor manejo de balón".

Finalmente, le dejó un mensaje al hincha de Independiente acerca de los objetivos que debe asumir el equipo. "No hay que mentirle a la gente nunca. Cuando uno pone objetivos totalmente incumplibles, la frustración termina siendo superior. Acá las cosas tienen que ser claras. Este es un equipo en formación, de muchos chicos juveniles que en muchos casos se tienen que hacer cargo de situaciones. No podemos mentirle a la gente y decirles que vamos a pelear el campeonato. Eso es mentira. Este equipo está para luchar, para crecer, para buscar objetivos. Pero le hace falta muchísimo trabajo, esfuerzo, resiliencia y dedicación. Creanme que los chicos van por buen camino, las cosas a veces salen y a veces no. El responsable soy yo y voy a pelear".