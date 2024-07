La advertencia del DT de Vélez a Valentín Gómez, tras su deseo de jugar en River: “Le van a…”

Vélez ganó su segundo partido consecutivo en la reanudación de la Liga Profesional, 2-0 a Platense, y Gustavo Quinteros analizó lo sucedido en Vicente López destacando el trabajo defensivo que tuvo el equipo. Por el momento, la ausencia de Valentín Gómez no ha sido un problema para el DT que se refirió a la chance de que el juvenil deje el club para jugar en River.

"Ya le dije recién que mañana (por hoy) empieza a entrenar con nosotros, que se ponga bien que por ahí juega el próximo", lanzó y reconoció: "Soy un poco egoísta, a lo mejor quiere pensando en su futuro y en seguir creciendo como profesional ir a Europa, jugar en otro equipo y le dije que si no se llega dar ahora no tenga dudas de que le van a salir 10 posibilidades iguales o mejores".

"Lo vamos a ayudar para que pueda empezar a entrenarse y si se tiene que ir se irá, por supuesto. Lo apoyaremos de las dos maneras", cerró. Luego, sobre el partido, fue autocrítico: "Vélez ganó merecidamente pero es un partido que no me gustó. No tuvimos muchas posibilidades de gol, tampoco muchas en contra. En el primer tiempo tuvimos muchos errores en los pases".

"El equipo supo adaptarse a un partido duro, ante un rival que venía de ganar. Hay que seguir trabajando para estar buen en todas las situaciones del partido. Los refuerzos llegaron sobre la hora pero estamos muy contentos con ellos porque ya están entrenando y trabajando con el equipo. Voy a ser un poco egoísta, pero me gustaría que no se vaya nadie porque es difícil incorporar", cerró.