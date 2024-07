El fuerte hashtag de los hinchas de River que es tendencia y la canción que preparan para recibir a Demichelis en el Monumental

El mal comienzo de River Plate en la Liga Profesional está generando una crisis futbolística como no se veía hace mucho tiempo en Núñez. Los malos resultados (considerando el plantel, presupuesto y aspiraciones del club) que viene arrastrando el equipo generaron un quiebre en la relación con la hinchada, la cual hace ya un buen rato le soltó la mano a Martín Demichelis, cuyo ciclo como director técnico se deteriora cada vez más.

Esta situación se pudo observar ya en los amistosos de pretemporada, cuando el público chifló al entrenador al ser nombrado por la voz del estadio. Pero esto empeoró luego del empate como local ante Lanús en el reinicio del campeonato y, sobre todo, tras la caída en Mendoza con Godoy Cruz del último miércoles. De hecho, se escucharon desde las tribunas del Malvinas Argentinas muchos insultos y el clásico cántico de "¡Jugadooores...!" por parte de la parcialidad "neutral", y se dio una situación similar a la salida de las instalaciones mientras el plantel se dirigía al micro.

La relación entre Demichelis y el hincha de River está totalmente rota. (Foto: FotoBaires)

Descartados los rumores de una posible renuncia, y con el apoyo de la dirigencia y de su círculo íntimo, Demichelis debe prepararse para afrontar un clima muy duro este domingo en el Más Monumental cuando el Millonario reciba a Sarmiento por la fecha 8 de la Liga Profesional. Se espera que la cancha esté colmada en toda su capacidad (unos 85 mil espectadores) y que el recibimiento sea bastante hostil, mucho más de lo que le tocó vivir hasta ahora.

De hecho, en los últimos días, comenzó a circular en las redes sociales entre los hinchas de River el hashtag #AndateDemichelis, y hay quienes están agitando el avispero para que se haga viral. Incluso hay una proclama para que baje de las gradas un grito unánime de "¡Muñeecoo, Muñeecoo...!", en alusión a Marcelo Gallardo como muestra de un total disgusto e indignación con el ciclo actual, al que los fanáticos ya consideran terminado.

No será el entorno ideal ni mucho menos para que el Millonario pueda remontar la situación. Demichelis es plenamente consciente de esto, pero de todos modos piensa dar la cara. Incluso, tras la derrota en Mendoza llegó a decirle a su Cuerpo Técnico (según había informado Gustavo Yarroch para ESPN): "Por más que me puteen más de 80.000 personas, estoy convencido de que nuestro trabajo va a sacar adelante al equipo". Será cuestión de observar lo que sucede este domingo. Es probable que una simple victoria no logre calmar demasiado las aguas, pero una nueva caída seguramente sea terminal.