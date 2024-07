La particular sentencia de Vaccari tras el empate de Independiente como local: "El equipo está en..."

Independiente se reencontró ante sus hinchas luego del muy mal partido disputado en Córdoba ante Instituto. El Rojo fue de menor a mayor en su mano a mano con Barracas Central y, pese a su mejora, no le alcanzó para romper el cero en el marcador. De esta manera, sumó un punto que le sirve de muy poco.

Tras la igualdad sin goles ante el Guapo, Julio Vaccari dijo presente en conferencia de prensa. Allí, el director técnico se mostró conforme por la performance de su equipo: “Creo que nos faltó tranquilidad a la hora de definir y terminar las jugadas, pero la verdad que me voy muy conforme con el segundo tiempo, por la garra, la intensidad y la tenacidad que mostró el equipo para buscar la victoria”.

Independiente no pasó del empate en condición de local.

“Yo vi que en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones que quedábamos cómodos frente al arco rival, pero que nos faltaba esa precisión a la hora de finalizar la jugada. Después la intensidad del equipo fue mucho mejor en el segundo tiempo, pero no llegamos a corregir la definición final”, añadió Vaccari.

Sobre el presente de Independiente, expresó: “No podemos hacer un análisis partido a partido, creo que los procesos se evalúan con el correr del tiempo. Hoy creo que el equipo está en crecimiento en una situación que no es nada cómoda para ningún futbolista. Los chicos están sobrellevando muy bien la situación. La evaluación tendría que ser mucho más adelante, pero hoy me voy conforme con lo que hicieron los jugadores”.

Para finalizar Vaccari habló sobre los refuerzos, quienes no han podido debutar: “La dirigencia me dijo que están haciendo todo lo posible levantar las inhibiciones y contar con los refuerzos. No se una fecha concreta y creo que nadie quiere decirla. Por ahora seguiremos poniendo el pecho, es nuestra obligación, y bancaremos hasta que sea el turno de ellos”.