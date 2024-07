La decisión de River con Muniain tras el interés del español por jugar en el Millonario

Luego de un mes de parate, River Plate volvió a jugar por la Liga Profesional y empató como local 2-2 contra Lanús con un doblete de Miguel Borja. Sin embargo, el regreso a las canchas no fue lo único destacable de este fin de semana en Núñez, ya que tras semanas de especulaciones, se dio cierre a una de las novelas del mercado de pases: Iker Muniain finalmente no vestirá la camiseta blanca con la banda roja.

A pesar del deseo del español de defender los colores del Millonario, el club ha optado por no incorporarlo a sus filas. Y esto no tiene que ver precisamente con el cupo de extranjeros, como se pensó en algún momento. Según informó el diario deportivo Olé, la decisión fue tomada a partir de una evaluación futbolística de los dirigentes en conjunto con Martín Demichelis, quien se refirió al tema en la conferencia de prensa post partido ante el Granate.

"Con el tema Muniain hay que ser cuidadosos, por eso dije el otro día que no quería hablar de cosas hipotéticas, me gusta hablar de cosas reales para no jugar con la ilusión de alguna persona", señaló del DT, dando a entender que se trataba de un caso cerrado, e insistió: "No me gusta jugar con la ilusión de los nombres y de las personas".

Tanto el entrenador como la dirigencia lo que buscan como séptimo refuerzo es un mediocampista rápido y que genere desequilibrio para remplazar a Esequiel Barco, quien en este mercado de pases emigró al Spartak de Moscú. "Hemos perdido un jugador con una gambeta que no la encontramos en el fútbol argentino, entonces necesitamos incorporar a alguien en esa posición del campo que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos", explicó Demichelis en la misma rueda de prensa.

Estas características no coinciden con las del volante ibérico, que con sus 31 años tampoco esperan que tenga mayor proyección. De este modo, Muniain, que ha jugado toda su carrera en el Athletic Club de Bilbao, donde fue dirigido por Marcelo Bielsa, tendrá que postergar sus sueños de jugar en River, donde por ahora le cerraron las puertas.