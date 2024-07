¿Funcionaba el VAR cuando todo River reclamó un penal por mano ante Lanús?

El empate entre River y Lanús en el Monumental estuvo marcado por una jugada polémica en la que los hinchas millonarios reclamaron penal de Brian Luciatti, quien tocó la pelota con el brazo derecho al caer al suelo mientras marcaba a Santiago Simón pero pese al reclamo nada se cobró.

Mirá el video

¿Qué pasó? Según cuenta el diario Olé, la jugada fue revisada por el VAR y no llamó a Fernando Rapallini porque no había dudas de que se trataba de una mano no sancionable. "Es la mano de apoyo, cae al piso y está en un lugar natural. Si intentara tocarla a propósito, no lo lograría así", explicaron, aunque en las imágenes parece todo lo contrario..

Incluso, algunos jugadores de River no cuestionaron al árbitro central, y al final del partido, nadie mencionó la jugada en un intento de reproche. La confusión surgió debido a rumores de un corte en el sistema de las cabinas ubicadas en Ezeiza, lo cual fue cierto, pero ocurrió después de la jugada.