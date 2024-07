El joven acusado de ser el creador de Fútbol Libre reveló de qué equipo es hincha: “Soy de…”

Andrés Ezequiel Ponce fue un nombre muy mencionado en los últimos días, luego de que la Policía Federal lo detuviese, acusado de ser el creador de "Fútbol Libre", una página mediante la cual se podía ver transmisiones de partidos de fútbol codificados, pero de manera gratuita, pirateados.

El joven de 21 años oriundo de Mendoza, en su defensa, se despegó de la plataforma y aseguró que solo replicaba enlaces pero lo hacía sin ningún ánimo de lucro, apenas por hobby. Este lunes, rompió el silencio mediante una entrevista publicada por el medio Filo.news, luego de ser liberado. En ella, se presentó y contó detalles de la causa.

"Han intentado vincularme con Fútbol Libre, pero lo cierto es que yo no tengo ninguna relación con dicha plataforma. Yo generaba los enlaces por un error, Fútbol Libre los levantaba y los reproducía masivamente en su plataforma. No considero que sea algo ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos. No soy cracker ni mucho menos tengo los medios necesarios. Tampoco obtuve ningún rédito económico y simplemente lo hice por hobby", confesó primero.

Luego, contó cómo fue detenido: "Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando efectivos de la Policía Federal Argentina y Policía de Mendoza irrumpen en mi domicilio. Yo por supuesto no entendía nada de esta situación, está desconcertado por ello ya que pedían revisar mis artefactos electrónicos, a los cuales yo accedí por no tener ningún problema".

Luego, contó qué lo motivó a reproducir el contenido y confesó que extraña que las transmisiones sean gratuitas. En ese sentido, confesó cuándo pagó por ver fútbol y con ello, reconoció que es hincha de Boca Juniors. "No generé nada con estas direcciones, fue un hobby y nada más. Soy muy fanático, sufro que no esté Fútbol para Todos y entiendo la angustia de la gente por este mismo motivo. Solo pagué una vez el paquete por Copa América y eventualmente un River-Boca, ya que soy hincha de Boca".

Por último, se refirió al acérrimo respaldo que recibió tras su detención: "No me considero un héroe, mi único propósito es que la gente pueda disfrutar del fútbol como yo hice". Finalmente, valoró los gestos de apoyo: "Estoy agradecido por todo el apoyo que me ha dado la gente en las redes sociales. Todavía estoy en estado de shock y lo único que quiero es estar en mi casa, disfrutar de mi familia y seres queridos".