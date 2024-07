Belloso confirmó que Di María no volverá a Central y reveló el fuerte motivo: "Nos dijo que no vendrá porque..."

Ángel Di María está en el tramo final de su carrera como jugador. A sus 36 años, tras pasar por muchos de los equipos más grandes e importantes del mundo, como Real Madrid y Manchester United, y ganarse con mucho sufrimiento y goles cruciales en la Selección el amor de todo el pueblo argentino, ya le dijo adiós al combinado nacional (aunque aún puede jugar sus últimos 11 minutos con la Albiceleste en la próxima fecha de Eliminatorias).

Finalizada la Copa América, se esperaba que anunciara su tan esperado retorno al fútbol argentino y a su tan amado Rosario Central, club donde se formó, debutó y del que es hincha. A pesar de las especulaciones y de sus expresos deseos por volver a vestir la camiseta azul y amarilla, finalmente el regreso deberá postergarse ya que confirmó su continuidad en el Benfica de Portugal.

En ese sentido, Gonzalo Belloso, presidente del Canalla, se refirió al tema este lunes en una entrevista que le concedió a la radio AM 1230. "La vuelta de Angelito era un sueño para todos. Creíamos y creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo", comenzó a explicar el dirigente.

Explicó entonces el duro motivo por el que el Fideo continuará jugando en el equipo portugués, el cual está relacionado con la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad de Rosario y las fuertes intimidaciones que recibió tiempo atrás el futbolista: "Nos informó luego de las amenazas que empezó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. El sábado a la tarde nos comunicamos con él, me dijo la decisión, que no sentía las garantías de seguridad para él y su familia. Ante eso, no puedo abrir un juicio de valor, son cuestiones personales", reveló.

"Nos duele porque todos lo queríamos acá mismo", se lamentó Belloso ante la triste confirmación de que Di María no volverá en el corto plazo. De todos modos, el presidente trató de mantenerse firme en su posición: "Central sigue siendo grande", expresó, y concluyó con una contundente sentencia: "Hicimos una propuesta muy seria, muy firme. No se dio. Tenemos 135 años. Central no termina en Ángel".