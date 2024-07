¿Y ahora? Bareiro y un inesperado giro de último momento en la negociación entre River y San Lorenzo

La novela del pase de Adam Bareiro a River suma un nuevo capítulo y tiene a San Lorenzo como protagonista principal ya que rechazó la última oferta del club de Núñez, por lo que todos los caminos conducen a que se marche de Boedo activando la cláusula teniendo en cuenta las diferentes trabas que ha puesto la Comisión Directiva azulgrana.

En las últimas horas se reunieron, con su presidente Marcelo Moretti a la cabeza, y el titular de la institución informó que no acepta las condiciones de pago que ofrece el Millonario, que consistía en U$S 2.5M brutos a la firma y otros U$S 2M brutos en objetivos.

El presidente del club rechazó la oferta de River.

Ante esto, crece la posibilidad de que sea el futbolista quien ejecute la cláusula, de $S 3.5M, limpios, para poder salir y así vestir la banda roja a partir del próximo semestre. Esta situación podría generar una nueva polémica ya que en el fútbol argentino existe un "pacto de caballeros" para no llegar a este extremo.

Si finalmente esta historia tiene ese desenlace, marcará un antecedente entre las negociaciones locales como también en la relación entre las dos instituciones, similar a lo que aconteció entre Boca y Huracán por el pase de Esteban Rolón en 2021 o mismo lo que sucedió pocos meses entre el Xeneize con Lanús por Cristian Lema.

En el inicio de la pretemporada de River no hubo caras nuevas, pero si se presentó un viejo conocido de la casa: Felipe Peña Biafore. El mediocampista tuvo su buen paso por Lanús y regresó en búsqueda de revancha en el club de sus amores. "Felipe en casa", fue la frase que acompañó la foto del volante mientras realizaba ejercicios de bicicleta.