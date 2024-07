La profunda reflexión de Ledesma al ser preguntado por los penales: "Tuve una buena..."

Si bien todos sumaron minutos en los amistosos de pretemporada, durante la jornada de este viernes River presentó oficialmente a sus cinco refuerzos (Felipe Peña, Federico Gattoni, Franco Carboni, Jeremías Ledesma y Adam Bareiro). El evento se dio mediante una conferencia de prensa en la que también estuvieron Jorge Brito y Martín Demichelis.

En la ronda de preguntas, quien vivió una particular situación fue el arquero proveniente del Cádiz. Como era de esperarse, le preguntaron por los remates desde el punto penal, la materia pendiente de Franco Armani en el arco del Millonario, y su respuesta fue profunda.

"Entiendo tu pregunta y por dónde va. La verdad no sé si mucho me agrada. En una cuestión de penales no solamente el arquero estudia al delantero, o al que vaya a patear; el delantero también estudia al arquero. Y hay porcentajes. No siempre se dan a favor. Y muchas veces se dan", comenzó Ledesma.

Mirá el video

Posteriormente, el flamante arquero de River añadió: "El hecho de los penales, todo el mundo te dice que hay un factor suerte, hoy ya no. Antes, tal vez sí, tenemos un experimentado que lo puede decir (Fillol estaban en la sala). Hoy ya hay muchos videos, muchos análisis de postura de brazos, de cintura, de cadera, de lectura. Hay jugadores que saltan, hay jugadores que frenan, otros que te esperan, que te miran".

"Llegado el momento se juega una probabilidad, y hay un porcentaje mayor de goles que de aciertos. Normalmente en la definición por penales no hay arqueros con cuatro atajados. En cuanto a mí, tuve una buena performance en cuanto a los penales en la Copa Argentina con Rosario Central. Creo que en España me patearon 30 y que atajé tres o cuatro, porque las probabilidades no se dieron", sumó Ledesma.

Para finalizar, quien competirá por el puesto con Franco Armani, sentenció: "Muchas veces no se dan. Hay un estudio del arquero y del delantero. Hoy el fútbol se define con detalles, mínimos detalles te hacen un partido. Llegado ese momento veremos cómo se da. No sabemos quién va a estar, quién va a patear, fluctúa mucho, cambia mucho, para eso hay una organización detrás, de entrenadores de arqueros, que entrena y trabaja para que sea de la mejor manera".