La fuerte advertencia de Vaccari a sus jugadores tras el 1-3 del Rojo ante Instituto: “No se pueden repetir los…”

Julio Vaccari no tuvo el debut que esperaba, y su Independiente cayó 3-1 en su visita a Instituto en la sexta fecha de la Liga Profesional 2024. El entrenador del Rojo no ocultó su frustración por lo sucedido en el Monumental de Alta Córdoba y explicó dónde estuvo el principal problema de su equipo ante la Gloria.

"Lo que más nos costó fue poder imponernos desde lo actitudinal ante la situación adversa. En cuanto a los errores que tuvimos, especialmente, nos faltó velocidad de circulación de balón, encontrar espacios entre líneas y pases progresivos. Eso fue lo que nos costó en lo futbolístico".

"En la presión, ellos jugaron juego directo y ganaron mucho la segunda pelota y nos costó imponer nuestro juego. Cometimos algunos errores y tenemos que aprender. Los errores no se pueden repetir. Me voy enojado conmigo, siempre que no se puede plasmar lo que uno planeó la responsabilidad es del entrenador", expresó.

Luego, en la misma línea, continuó: "Siempre el responsable soy yo, sí considero que hay una sola forma de corregir, esfuerzo, trabajo y sacrificio, Yo siempre digo que las cosas se logran con trabajo y planificación, con dedicación. Nosotros hoy nos encontramos con un equipo que repitió la formación, que viene con rodaje y trabajo, nosotros en un proceso de armado".

"Tuvimos que planificar sobre la marcha por situaciones que encontramos, pero el equipo está comprometido en la búsqueda de la idea, está con ganas y actitud. Creo que vamos a encontrar respuestas. Sí es importante tener a la mayoría de los intérpretes para que los que se sumen se adapten", sostuvo a futuro.