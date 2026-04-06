Explota Guaymallén: "El fútbol mendocino está en peligro" y el arbitraje quedó en la mira

En el fútbol mendocino , donde muchas veces el silencio pesa más que las palabras, Deportivo Guaymallén decidió romper todo protocolo. Y no fue una queja más: fue un mensaje directo, cargado de bronca y con una advertencia que retumba en toda la liga.

El comunicado difundido tras el caliente duelo departamental ante Argentinos no dejó lugar a interpretaciones. “Estamos cansados de esta decadencia”, dispararon desde la institución, apuntando sin rodeos contra los arbitrajes y la falta de respuestas. Pero la frase que realmente encendió la alarma fue otra, mucho más profunda: “El fútbol de Mendoza está en peligro de desaparecer si no se toman medidas urgentes”.

El clásico de Guaymallén fue apenas el detonante. Un partido intenso, cargado de historia, donde el “Italiano” volvió a sentirse perjudicado. Pero esta vez no hubo espacio para el clásico análisis post partido: hubo denuncia pública, hubo hartazgo y hubo un claro cambio de tono.

Guaymallén no habló de un error puntual. Habló de repetición, de situaciones que —según expresan— se vienen acumulando y que terminan condicionando partidos y desgastando la credibilidad del torneo. El mensaje no fue solo para los árbitros, sino también para quienes conducen el fútbol mendocino.

El término “decadencia” no es casual. Marca un quiebre. Expone una sensación que, aunque muchos no lo digan, empieza a circular con fuerza en distintos rincones del ámbito local.

Porque cuando un club deja de discutir jugadas y empieza a cuestionar el sistema, el problema deja de ser deportivo y pasa a ser estructural.

Ahora el foco ya no está en lo que pasó dentro de la cancha. Está en lo que pueda pasar afuera. En las respuestas —o el silencio— de la Liga Mendocina, en el accionar del arbitraje y en la capacidad dirigencial de contener un conflicto que ya dejó de ser aislado.

Guaymallén habló. Fuerte. Y esta vez, no parece haber vuelta atrás.