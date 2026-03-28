Guaymallén avanza con dos playones deportivos para fomentar la integración barrial

La Municipalidad de Guaymallén avanza con la construcción de dos playones deportivos en el barrio Los Pinos, ubicado en el distrito Jesús Nazareno , en el marco de su Plan de mejora de infraestructura urbana. La iniciativa busca generar espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación y la integración social.

El predio intervenido está delimitado por las calles Puerto Deseado, Capitán Giachino y Cerro Catedral. Allí se desarrollan dos plataformas diferenciadas: una ubicada hacia el sector Oeste, de 20 por 33 metros, y otra hacia el Este, de 20 por 40 metros, lo que permitirá ampliar la capacidad de uso del espacio público.

Desde la comuna destacaron que el objetivo es promover ámbitos saludables y seguros para los vecinos. “Las obras tienen como fin promover la salud, seguridad e integración de los habitantes del distrito”, señalaron en relación con el impacto que tendrá el proyecto en la comunidad.

Los trabajos contemplan la construcción de superficies niveladas, resistentes y aptas para la práctica de diversas actividades deportivas y recreativas. Ambos playones cuentan con un espesor de 15 centímetros y fueron ejecutados sobre un terreno previamente nivelado y compactado, garantizando su estabilidad.

En cuanto a la estructura, se utilizó hormigón H25 con incorporación de fibra, al que se le añadió endurecedor para mejorar su durabilidad. La terminación superficial se realizó mediante allanado mecánico con equipo tipo “helicóptero”, lo que permite lograr una textura uniforme y adecuada para el uso intensivo.

jesus nazareno1 Los playones deportivos forman parte del Plan de mejora de infraestructura urbana que ejecuta la comuna.

Además, para asegurar el correcto fraguado del material, se aplicó un tratamiento con membrana química “antisol”, que conserva la humedad necesaria para alcanzar la resistencia prevista. Las tareas continuarán con la construcción de gradas, veredas internas y perimetrales.

Infraestructura urbana y mejoras complementarias

El proyecto incluye también la ejecución de nuevas veredas alrededor del predio y la instalación de luminarias LED, lo que permitirá reforzar la seguridad en la zona y mejorar la circulación peatonal durante todo el día.

Estas intervenciones se enmarcan en una política integral que el municipio lleva adelante para fortalecer el espacio público. A través del Plan de mejora de infraestructura urbana, Guaymallén impulsa obras como plazas, paseos, ciclovías, pistas de salud, alumbrado público, apeaderos, bulevares y rotondas.

De este modo, la comuna continúa ampliando y modernizando la infraestructura urbana, con el objetivo de generar entornos más inclusivos, accesibles y seguros para todos los vecinos del departamento.