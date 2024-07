De Paul reveló el tajante pedido de Messi al plantel tras ganar la Copa América: "Que nadie..."

Lionel Messi se ha caracterizado por ser un deportista ejemplar, que a pesar de haber estado durante casi 20 años en la élite del fútbol, no tiene un mancha antideportiva. Con la experiencia, esa situación se agiganta porque ya no solo es su capacidad para respetar, sino su trascendencia sobre el grupo para que todos sigan sus pasos.

Lo sucedido en los festejos por la obtención de la Copa América entre los jugadores de la Selección argentina terminó siendo de repercusión mundial, porque Enzo Fernández se grabó de manera desafortunada cantando la característica canción de cancha xenofóbica contra el seleccionado de Francia, lo que generó un repudio generalizado en Europa.

En el medio de las repercusiones y luego de que varios compañeros de la Selección argentina ya hayan salido a bancar a su compañero, quien habló ahora fue Rodrigo De Paul, quien contó cómo vivieron los festejos y cuál fue el pedido de Messi al respecto.

Mirá el video

"Él conoce tanto todo eso, él me decía cuando estaba todo el quilombo 'no digas esto', yo después hago todo lo contrario, pero todo lo que él me decía iba pasando. Y él entiende las situaciones, no porque no quiera cantar el tema, porque después estamos en el vestuario y está arriba de la mesa. Es porque sabe dónde sí y donde no", comenzó contando De Paul sobre aquel episodio donde forzó a sus compañeros a no cantar contra Brasil.

Luego, intentó explicar la cancelación a Enzo Fernández y explicó que está pasando con la Selección. "A nosotros últimamente nos está pasando algo, que creo que es normal. Al que gana siempre le buscan algo. Que si nos ayudan, que si nosotros cargamos, que no es una selección tan buena, que en Sudamérica no es mejor que Europa. Todo para desprestigiar lo que uno hizo. Y nosotros jamás hablamos antes de un rival. La Eurocopa es increíble. En el Mundial juegan los mejores. No desprestigiamos", señaló.

Finalmente, contó qué sucedió en la previa y cuál fue el pedido de Messi al respecto. "Antes de Colombia, salió uno que jugaba en Colombia (Adolfo José Valencia) a decir que Messi y Fide (Di María) ya no eran lo mismo, que estaban grandes. Todas esas cositas, cuando llegan los partidos... Cuando terminó el partido con Colombia, lo primero que dijo Leo (Messi) fue: 'Que nadie cargue a nadie. Festejemos lo nuestro'. Porque él entiende la situación. Sobre todo, para que no se hable de esto que está pasando y no de lo realmente importante como fue la Copa América. Como él sabe más, lo terminamos haciendo", sentenció.