La picante cargada del Huevo Acuña a Colombia tras ganar el bicampeonato de América

La previa de la final de la Copa América entre la Selección argentina y Colombia fue caliente. Los cafeteros se sentían muy confiados y capaces de vencer a los campeones del mundo y hasta su presidente decretó "feriados" para que pudieran festejar una posible consagración. Todo esto, agrandó aún más a la Scaloneta y Marcos Acuña decidió realizar una picante celebración.

Mirá el video

En su cuenta de Instagram, el Huevo subió una imagen con los dos trofeos ganados y de fondo puso el tema “El ritmo que nos une”, que el artista Ryan Castro compuso para la Selección colombiana. Además le agregó los emojis de una encogiendo los hombros y otro de una carita que llora de risa, en clara referencia a lo que ocurrió en Miami.

Esta canción se transformó en un himno para los cafeteros y en el video aparecen los futbolistas. El ex Racing eligió el tramo que dice: "Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten, que hoy juega La Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten, que hoy juega La Sele".

La canción fue compuesta por Castro, Francisco Torres Marenco, Keityn y SOG, ya que la federación estaba buscando crear una nueva identidad dentro de la selección y quería hacer una canción. Le preguntaron a los jugadores qué ritmo querían o les gustaría, y como que varios de ellos mencionaron a Ryan Castro y SOG, que querían una canción urbana.

Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron su cuarto torneo consecutivo, ya que previamente se había consagrado en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Estos logros le permitieron convertirse en la primera selección en la historia en ganar cuatro títulos consecutivos, y el Huevo estuvo en los cuatro.