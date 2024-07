El fuerte anuncio de Di María y su esposa sobre su serie en Netflix: llanto y picante mensaje

La Selección argentina está por disputar la final de la Copa América 2024 en Miami, Estados Unidos, ante una complicada Selección de Colombia. El partido será por demás especial, no solo por su condición definitorio sino también porque se trata del "último baile" de Ángel Di María vistiendo los colores de la Albiceleste.

El ídolo de la Selección anunció hace tiempo que la Copa América iba a ser lo último que dispute con el equipo de Lionel Scaloni. A medida que fueron pasando los partidos y al ritmo de los buenos rendimientos de Di María el reclamo popular que demanda una continuidad se fue incrementando pero cada vez que pudo, el delantero se mantuvo firme en la postura y la ratificó.

En este marco, en una jornada en la que Di María ha sido el tema central, la cuenta oficial de Netflix publicó un impactante video en el que dio a conocer que el 12 de septiembre próximo se va a estrenar una serie dedicada al futbolista argentino.

Mirá el video

El "actor" principal del anuncio fue el propio futbolista, quien fue filmado en un diálogo con su esposa Jorgelina Cardoso en donde dan a conocer el estreno. Pero no es un video publicitario común, ya que se dio con un emotivo momento en el que el futbolista quiebra en llanto, recibe el consuelo de su esposa y hasta habla de las críticas.

La serie se llamará "Romper la pared". Sobre ella, en el video, Di María promete: "Ahí vas a entender un montón de cosas. Vas a entender todo lo que me criticaban. Aunque hace un tiempo que ya no escucho todas esas cosas".

Cardoso se preguntó ¿Por qué será?. "No se, vos sabrás", expresó el Fideo, ya visiblemente emocionado. "¿Por qué llorás?", le preguntó la mujer. "Por nada. Mirá, gracias a esto ya no me critican", cerró, señalando los stickers de los títulos en la Copa América, Finalissima y Mundial que tiene pegado en el termo del mate.

El video ya tiene más de 270 mil reproducciones y más de 70 comentarios cargados de buenos mensajes para el futbolista.