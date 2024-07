La provocadora pregunta de un periodista de River a Martín Palermo: “Este es de un programa de humor, ¿no?"

Este sábado River le ganó un amistoso de preparación a Olimpia de Paraguay en un partido disputado en el estadio Monumental, que contó con la participación en el banco de suplentes visitante de Martín Palermo, histórico futbolista de Boca que ahora es el entrenador del equipo paraguayo.

Cuando finalizó el partido que fue victoria para River por 3 a 1 con goles de Solari y dos de Colidio, Palermo brindó una conferencia de prensa en la que dejó un análisis del partido y también tuvo que responder una pregunta por demás llamativa.

"¿Te ves como entrenador de River en algún momento?", le pregunto a Palermo un periodista partidario del Millonario, causando una total sorpresa en el DT, que no se le ocurrió mejor interrupción que expresar: "Este es de un programa de humor, de algo. ¿no?"

Mirá el video

El periodista negó que lo sea y justificó su pregunta en el hecho de que el DT nunca antes había negado ni querer ser jugador ni entrenador del Millonario. "Quiero saber si te ves", le dijo. "¿Vos creés que yo puedo venir acá a dirigir River?", se preguntó el entrenador.

En ese sentido el periodista le preguntó cómo fue recibido, para justificar que la gente de River lo respeta. Palermo respondió: "Pasé desapercibido. Significa que más allá de que mi camiseta siempre fue la de Boca, todo lo que logré con Boca y lo referencial que soy para el hincha de Boca, me trataron bien. Nunca me sentí que la gente me haya recibido mal. Pero eso no significa que por eso voy a venir a dirigir a River".

Tras un ida y vuelta insistente del periodista, el entrenador le dijo: "Vos querés que mañana el título de Olé sea 'Palermo dijo que puede dirigir River'". Ante eso, el comunicador dejó una picante y provocadora referencia al actual presidente de Boca: "No, pero sería un lindo clásico, vos de un lado, (Juan Román) Riquelme del otro".

Allí fue cuando la paciencia de Palermo se terminó y para concluir el tema, señaló: "No bueno, por eso. Si sos de un programa para reír, nos reímos todos. Y si vamos a hablar en serio, hablamos en serio". Y cerró: "Como soy muy profesional y como soy muy respetuoso creo que la respuesta está de más. Se tendría que hablar de otra cosa, no de que yo puedo ser el técnico de River. Me parece que la pregunta está desubicada".