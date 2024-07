Qué dijo Contepomi, DT de Los Pumas, sobre la denuncia contra dos jugadores de Francia por abuso sexual

El sábado pasado, Felipe Contepomi tuvo su debut como head coach de Los Pumas en el primer test match de la ventana de julio ante Francia en Mendoza, que fue derrota para el equipo argentino por 28 a 13 en el estadio Malvinas Argentinas. Habrá un segundo partido, este sábado, ante el mismo rival pero en el José Amalfitani de Vélez.

La previa a este segundo partido quedó enmarcada por un capítulo extradeportivo que marcó la agenda de noticias luego del primer encuentro en Mendoza. Tres jugadores de la Selección de Francia fueron desafectados. El primero por comentarios xenófobos y los otros dos tras una fuerte denuncia por abuso sexual que hizo una mujer mendocina y motivó una investigación. Los jugadores están detenidos en la provincia.

Mientras tanto, el equipo europeo se prepara para volver a enfrentar a Los Pumas este sábado y en la previa, Contepomi brindó una conferencia de prensa en la que dio el equipo titular con cinco cambios. Allí fue consultado por la situación de los dos jugadores franceses denunciados, pero el entrenador eligió la cautela para declarar.

"Nosotros como equipo, Los Pumas, condenamos todo tipo y forma de racismo y abuso. En el caso particular de los hechos del equipo francés no vamos a opinar por dos cosas: primero porque no es algo que nos afecte, en el sentido que tenemos puesto el foco en lo que nosotros podemos hacer y mejorar en cuanto a lo deportivo de la semana pasada", señaló Contepomi.

Luego, agregó: "Segundo, porque hay una investigación judicial en curso y nosotros no tenemos la información necesaria para emitir una opinión certera. Me parece que sería muy imprudente de nuestra parte opinar sobre algo que son rumores, ¿no?".

La cautelosa declaración no siguió la línea de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que ni bien se supo de la denuncia contra los jugadores de la Selección de Francia tomó postura y condenó: "Hemos tomado conocimiento de graves hechos en los que habrían estado involucrados jugadores del equipo francés, los cuales están bajo investigación de las autoridades. Nos solidarizamos con la víctima. La UAR repudia todo acto de violencia".