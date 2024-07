La particular despedida de Bareiro de San Lorenzo y su reacción a las críticas de los hinchas: “Dijeron que…”

Es oficial: Adam Bareiro se convirtió en nuevo jugador de River. El ahora exfutbolista de San Lorenzo terminó su participación en la Copa América con la Selección de Paraguay y se realizó la revisión médica, para ser presentado de manera formal en el Millonario, previa firma de contrato.

Lo anunció tanto el Ciclón como River en sus cuentas oficiales. Luego, lo confirmó el propio Bareiro, que publicó un sentido mensaje de despedida a su exclub, específicamente a los hinchas, donde hizo un repaso de su paso por el equipo de Boedo y hasta dejó confesiones particulares. Todo, adjuntando un video de algunas jugadas con esa camiseta.

Mirá el video

"¡Quiero aprovechar este lugar para despedirme de un club donde pasé tres años y medio de millones de momentos lindos y feos! Pero siempre me voy a quedar con lo lindo, los amigos, la enseñanza y el cariño de los que me lo daban de verdad!", comenzó. Luego, agregó: "¡Costó mucho conseguir lo que hice en el club pero hoy tengo que salir en busca de nuevos objetivos y metas por cumplir, pero siempre voy a desearle lo mejor a San Lorenzo porque su gente y jugadores se lo merecen!".

Posteriormente, contó que no iba a ser tenido en cuenta pero que la luchó para revertirlo. "¡Falle muchas veces pero intenté de vuelta, me dijeron que no era del agrado del técnico, me bajé el salario y terminé con una relación hermosa con Insua y sintiéndome más importante que nunca! ¡Con todos los problemas que tuve pude crecer y saber levantarme y es una de las mejores enseñanzas que me llevo de mi querido San Lorenzo!", reveló.

El posteo de Bareiro.

Finalmente, Bareiro hizo un balance de su paso: "¡Fueron 3 años y medio hermosos que el día de mañana voy a recordarlos con alegría con mi esposa y mis hijos que me acompañaron y fortalecieron en el camino! Todo lo que diga va a quedar corto pero este último posteo es para agradecer a los que estuvieron siempre y valoraron de mi trabajo y dedicación. Gracias cuervos/as".

Lógicamente, el delantero no recibió solo muestras de cariño, también recibió críticas por parte de hinchas que se quejaron de su salida a River. Ante esos mensajes, Bareiro tomó la decisión de desactivar los comentarios.