La cruda frase de Lamine Yamal, estrella de España y Barcelona, sobre las comparaciones con Messi: "Son cosas que te restan porque..."

Lamine Yamal no solo es la sensación en la Selección de España sino que recibe los flashes de toda Europa. El juvenil de apenas 16 años (cumple 17 este sábado) es figura de la Eurocopa y el domingo irá por el título ante la Selección de Inglaterra. Tuvo un papel destacado en las semifinales al convertir un golazo contra Francia.

El chico del Barcelona, formado en La Masía, no puede evitar ser foco de comparaciones con Lionel Messi, por su debut tan prematuro, su vertiginoso uno contra uno, su pegada de zurda y la capacidad para jugar sin vergüenza ni pánico ante el escenario, entre otros motivos.

Mirá el video

Para colmo, la comparación se volvió más inevitable y motivo de discusión cuando luego de su histórico gol a Francia apareció una foto de hace más de 16 años en la que se retrata un Messi joven bañando a un Yamal bebé, en el marco de una campaña benéfica impulsada por Unicef. Fue el mismo padre del chico español quien la reflotó, bajo la descripción: "El comienzo de dos leyendas".

Messi, Yamal y la foto de hace 16 años.

Este viernes, Yamal brindó una entrevista con Jijantes FC en la que le preguntaron si pudo hablar con Messi de esa foto. "Nunca he hablado con él. Ojalá hubiera podido hablar con él. Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi. A mí el primero que me la enseñó fue mi padre y nunca la hemos sacado a la luz porque no queríamos las comparaciones de Leo y yo", señaló.

En ese momento, le consultaron sobre por qué le molestan las comparaciones y a pesar de descartarlo, se mostró respetuoso con la figura del capitán argentino. "No creo que a nadie le moleste que lo comparen con el mejor jugador de la historia, pero, al final, son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él", sentenció.

Yamal con Messi. (Foto: LamineeYamal)

De hecho, no fue la única foto que Yamal pudo tomarse con Messi porque cuando ya era niño y jugaba en la Masía, pudo posar con un adulto Messi, que seguía jugando en Barcelona.