Messi suplente: cuántos partidos fue al banco y en cuáles no ingresó

Este domingo, desde las 20, la Selección argentina jugará el primero de sus dos amistosos programados en la previa del inicio de la Copa América que se disputará en Estados Unidos. En esta ocasión, los campeones del mundo se verán las caras ante su par de Ecuador, en Chicago.

Tal y como había adelantado Lionel Scaloni en conferencia de prensa, Lionel Messi ocupará un lugar en el banco de suplentes y sumará algunos minutos en el complemento. La Pulga viene de afrontar dos partidos en pocos días con Inter Miami y la idea del DT es controlar las cargas para que llegue de la mejor manera posible al debut ante Canadá.

Messi sumará minutos en el complemento del partido ante Ecuador.

"Imagino que Messi jugará. La gente lo va a poder ver, que es lo más importante. Va a jugar un rato seguramente. Vamos a pensar bien los minutos que va a tener cada uno para estar bien en el debut", aseguró el oriundo de Pujato ante los micrófonos sobre la situación del GOAT.

¿Cuántas veces el capitán ha ocupado un lugar en el banco de suplentes de la Selección argentina? Hasta el momento, sin contar lo que será el compromiso ante los ecuatorianos, el rosarino ha disputado 180 partidos con la Albiceleste, en 23 fue al banco y en 17 de estos vio acción como parte de los relevos.

En apenas seis ocasiones Messi no sumó minutos con el seleccionado nacional: 2-1 vs. Costa de Marfil (Copa del Mundo 2006), 1-1 vs. Alemania (Copa del Mundo 2006), 0-0 vs. Costa Rica (amistoso en 2011), 2-0 vs. El Salvador (amistoso en 2015), 2-1 vs. Ecuador (amistoso en 2015) y 2-1 vs. Chile (Copa América 2016).