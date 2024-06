La picante broma del Turco Mohamed a River: “No sé si pesa tanto su gente, veo que…”

El reconocido entrenador, Antonio Mohamed, habló en la noche del jueves con el programa TyC Sports y se refirió a varios temas, entre estos los silbidos de los hinchas de River en el estadio Monumental. El público riverplatense silbó en los últimos encuentros a Martín Demichelis cuando fue nombrado por la voz del estadio antes del comienzo del partido.

Con este punto en particular, el Turco opinó contra lo que hacen los hinchas de River y dudó de cuánto realmente representan en el día a día esos reproches al entrenador del Millonario: "No fui a la cancha nueva de River todavía... No sé si pesa tanto, porque yo de entrada veo que chiflan cuando ponen los nombres en el cartel electrónico... Igual es admirable la cantidad de gente que va".

Mirá el video

En este sentido, Mohamed le restó importancia a los silbidos que recibe Demichelis y los trató de un circo: "Es todo un circo provocado por las redes sociales, la gente está esperando con el teléfono para filmar el cartel. Perjudica al equipo. Se va Demichelis mañana, ¿quién agarra River? Un tipo con espalda, capacitado y que pueda manejar este tipo de situaciones".

"Creo que el cimbronazo más fuerte de River fue lo de Temperley, quedar afuera de la Copa Argentina, eso movió un poco la estantería. El ciclo Demichelis es bueno por ahora. Sería muy bueno si gana a nivel internacional pasa que las últimas dos, Boca y Temperley, empañan lo hecho anteriormente", analizó el Turco sobre el peor momento que transitó el ciclo del técnico millonario.

Además, Mohamed se refirió a la Copa Libertadores y lo que podría significar una temprana eliminación: "Creo que si queda afuera con Talleres ahí sí es irreparable. Se empañó todo con la salida de Enzo Pérez, pero el primer semestre de Demichelis fue espectacular, fue de mayor a menor. Tiene que apuntar todo a la Copa ahora que va a definir todo de local y hasta capaz la final se juega en el Monumental".