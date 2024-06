Las 8 bajas en River (¡que podrían ser hasta 10!) para visitar a Riestra, todo un rompecabezas para Demichelis

La "epidemia" de lesiones y bajas inesperadas parece haber abandonado La Boca para mudarse a Núñez, teniendo en cuenta que tal y como le pasó a Martínez hace unas semanas, ahora será Martín Demichelis el que deba sortear muchos obstáculos para armar un equipo en River, para enfrentar a Deportivo Riestra, el último encuentro del semestre.

La lista de bajas del Millonario suma ocho nombres, entre los lesionados desde antes, los nuevos seleccionados y los convocados a las distintas elecciones, y Demichelis ya no podrá recuperarlos para el compromiso como visitante ante el Malevo, el jueves 13 de junio.

Demichelis deberá armar un equipo con 8 ausencias.

Matías Kranevitter sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo; Agustín Sant’Anna, otro en el isquiotibial derecho. A ellos se suman Franco Armani (convocado a la Selección argentina), Paulo Díaz (convocado a la Selección de Chile) y Miguel Borja (convocado a la Selección de Colombia). Otras bajas son Manuel Lanzini (fractura en el dedo gordo del pie derecho), Ramiro Funes Mori (sinovitis crónica en la rodilla izquierda) y Leandro González Pirez (desgarro en el isquiotibial izquierdo); quienes ya estaban lesionados.

Con estas bajas, Demichelis deberá hacer frente al partido haciendo gala del largo plantel que tiene River. Centurión será el arquero, los centrales Boseli y David Martínez, Herrera regresará al lateral derecho y entre Enzo Díaz y Casco saldrá el izquierdo. Villagra, Fonseca, Aliendro, Nacho Fernández y Echeverri competirán por los cuatro lugares del mediocampo, mientras que la dupla ofensiva será compuesta por Colidio y Solari.

Para colmo, Demichelis no podrá contar en las prácticas ni con Echeverri ni con Solari (hasta el lunes siguiente) porque ambos formarán parte del plantel de la Selección argentina Sub 23 de Mascherano, que va a disputar dos amistosos ante Paraguay, en la preparación para los JJ.OO. Serán parte del equipo de River ante Riestra si es que no se sufre un imprevisto, que podría darle dos bajas más al DT.