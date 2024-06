Conflicto en puerta: el accionar de River con Bareiro que cayó mal en San Lorenzo

River quiere reforzarse para atravesar la parte final de la Copa Libertadores y para afrontar la Liga Profesional con el mayor plantel posible. En el puesto del centrodelantero hoy tiene a Miguel Ángel Borja que no para de hacer goles, pero Martín Demichelis no tiene otra alternativa que pueda reemplazar al colombiano en su plantel.

El principal apuntado de River para el mercado de pases de invierno es Adam Bareiro, delantero de San Lorenzo y que es la gran figura de los dirigidos por Romagnoli. La dirigencia del Millonario negocia con el goleador para negociar a través de la cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares. Las charlas vienen muy encaminadas y esta semana habrá una reunión entre autoridades de los de Núñez y del entorno del jugador.

Bareiro festejando un gol con la camiseta de San Lorenzo. (Foto: archivo)

La idea del Ciclón es no reforzar a rivales directos del fútbol argentino, la Comisión Directiva pretende venderlo al exterior. La única oferta que apareció hasta el momento de afuera es una de Arabia Saudita que no le sienta bien a Bareiro. Además, en San Lorenzo están enojados por el accionar de la dirigencia del Millonario, ya que no hubo ningún contacto entre clubes y todas las gestiones que tuvo River fueron directamente con el representante del delantero.

Bareiro, por su parte, tiene las intenciones de mudarse a River siempre y cuando no aparezca una opción de afuera que le interese más que la propuesta del Millonario. Entre los clubes del fútbol argentino hay presente un acuerdo tácito de no llevarse a los jugadores de otro equipo por la cláusula de rescisión. Por eso el enojo de San Lorenzo, aunque los de la Banda podrían negociar con los de Boedo teniendo en cuenta que el Ciclón tiene en su plantel a Ferreira, jugador del que River tiene un porcentaje de su ficha. También podrían ofrecerle un monto superior a la cláusula y así evitar el enojo.

Al término del partido que tuvo el Ciclón este lunes en la derrota por 1-0 ante Sarmiento, Romagnoli volvió a hablar de la salida de Bareiro y la posibilidad de que se ponga los colores rojo y blanco: "Sé que es una posibilidad que se vaya pero hasta ahora no me dijeron que haya oferta por él. Adam es muy importante para nosotros, es el goleador, y si se va tendremos que incorporar un reemplazante".