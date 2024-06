La honestidad brutal de Mauricio Pellegrino sobre por qué le dijo “no” a Independiente: “Por la dificultad que tiene el…”

Mientras se prepara para jugar con Defensa y Justicia, esta noche desde las 21.15, Independiente sigue trabajando con el objetivo de encontrar al reemplazante de Carlos Tevez. Uno de los candidatos que tenía la dirigencia era Mauricio Pellegrino, quien explicó los motivos de su negativa sin dar demasiadas vueltas.

"Hablé con gente. Lo analicé bien el tema. Enseguida me ilusioné con la posibilidad. No quiero hablar mucho del tema. Debido al momento, había que hacer varias cosas. No es el momento, por la dificultad que tiene el club. Simplemente eso. Estoy muy agradecido de que me hayan llamado. Le tengo mucho cariño por la posibilidad que me dio", explicó en diálogo con TyC Sports.

Luego, el entrenador de 52 años aseguró que dirigirá "donde crea que sea lo mejor", y sentenció: "Los entrenadores, en mi caso, no elegimos mucho los lugares, sino que vamos donde podemos".

El viernes, Néstor Grindetti, junto a Daniel Seoane y Cristian Ritondo, se reunió por primera vez con Julio Vaccari, el ahora principal candidato a convertirse en entrenador del club. El técnico, que estaba de vacaciones afuera del país, se sentó a dialogar el mismo día de su regreso y sorprendió gratamente a los dirigentes con su conocimiento de las inferiores del club.