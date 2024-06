Los 5 jugadores con los que River llenará el cupo de cambios en la Libertadores

Mientras se juega la Copa América 2024 en Estados Unidos, el fútbol de Primera División en Argentina espera sin fútbol pero con movimiento en el mercado de pases. Los equipos que siguen vivos en torneos internacionales son los más interesados en reforzar sus filas para poder afrontar la doble competencia en la segunda parte del año. En ese sentido, River Plate avanzó bastante en las últimas horas.

A poco menos de dos meses para la reanudación de la Copa Libertadores, los de Núñez ya saben quiénes serán los cinco futbolistas que incorporarán a la lista de buena fe para los octavos de final. Si bien al comienzo del campeonato habían registrado en la lista de buena fe a 37 de los 50 futbolistas permitidos, Conmebol admite reemplazar media decena de esos jugadores tras la fase de grupos.

River se refuerza para enfrentar a Talleres en octavos de Libertadores (Foto: FotoBaires)

Los nuevos nombres que tendrá disponible Martín Demichelis son: Felipe Peña Biafore, quien recientemente regresó de su préstamo a Lanús; Franco Carboni, Adam Bareiro y Federico Gattoni, cuyos arribos falta oficializar; y Jeremías Ledesma, con quien ya está casi todo acordado para su llegada.

Cabe recordar que River ya no podrá contar con Agustín Palavecino, que ya partió rumbo al Necaxa de México, y no se sabe qué pasará con Héctor David Martínez, cuyo pase a Pumas se cayó. Otro jugador que se iría es el arquero Ezequiel Centurión, por quien hubo un sondeo del Zaragoza de España para llevarlo a préstamo. Además, el Millonario deberá tener un ojo puesto en Paulo Díaz, ya que su continuidad no está asegurada y hay chances de que migre al fútbol de Arabia Saudita.

El conjunto millonario tiene fijada la fecha de su próximo compromiso en la Libertadores. Será el miércoles 14 de agosto, día en el que deberá enfrentar a Talleres en Córdoba a las 21.30. Una semana después, el miércoles 21 al mismo horario, tendrá la revancha en el Monumental. Si avanza, su rival saldrá del cruce entre Colo Colo y Junior de Barranquilla.