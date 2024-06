Fuerte ida y vuelta entre el Pollo Vignolo y el periodista de River que lanzó una bomba sobre Enzo Pérez

La noticia sobre el deseo de Enzo Pérez de volver a River generó inmediata reacción en los fanáticos, como también en algunas señales deportivas que tocaron el tema. Quien reveló esta situación fue el periodista Germán Balcarce, conocedor de los pasillos del club de Núñez, y Sebastián Vignolo salió al cruce en F90, su programa de ESPN, con un particular editorial.

"Cuando vi todo esto, empecé a pensar mal. Dije 'lo están moviendo al técnico, lo quieren incomodar, algo pasa, alguien le quiere mover la alfombra a un DT que no está firme'. Me parecía ridículo. Hasta pensé '¿hoy será el Día de los Inocentes? ¿Están jodiendo con eso?'. Pero no", expresó en el arranque de la emisión de este miércoles.

Luego, agregó: "Entonces fui adonde tenía que ir y le pregunté. No voy a dar más datos, pero pregunté. Y a Enzo Pérez nadie lo llamó de River. Nadie. Y Enzo Pérez no llamó a River. Es la no noticia". Minutos después de la sentencia del conductor, Balcarce escribió una serie de tuits para responder.

"La información que di es que Enzo Pérez quiere volver a River. En la nota que escribí está explicado el asunto y deja en claro que no hay negociaciones, pero que en el club saben de su deseo. De ahí a que se puedan poner de acuerdo, hay un recorrido largo", fue la primera parte de su descargo.

Por último, explicó: "No hay opereta ni nada. Los protagonistas saben que es cierto. Lo conté una vez que pude comprobar que es cierto porque, como tantos temas que a uno le llegan, el asunto es siempre lograr chequearlo. No me interesa hacer ruido con cualquier cosa, no es mi estilo ni lo necesito".