La tremenda definición sobre Demichelis de Sebastián Grazzini, su nuevo ayudante en River: "Es un..."

Martín Demichelis tomó la decisión de sumar un nuevo integrante a su amplio cuerpo técnico. En las últimas horas se confirmó que Sebastián Grazzini, quien supo ser director técnico de Racing y Platense, trabajará durante el segundo semestre del año en River.

En este contexto, en las últimas horas se volvió viral una entrevista que brindó el hombre de 43 años luego de lo que fue la eliminación del Millonario en la Copa Argentina y su posterior caída ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

Al ser consultado sobre lo que pensaba de Micho, en su presencia en los estudios de ESPN, no dudó: "Del fútbol argentino el que más me gusta es Demichelis. Tuve la posibilidad de charlar y siento que está un paso arriba. Es una persona súper preparada. A veces me duele cuando le pegan tanto. Nosotros como país lo tenemos que cuidar".

"No sé cuántos entrenadores está capacitados de esa manera. Es un ejemplo a copiar también. Esto es un juego anímico y él está pagando la eliminación de Copa Argentina. Muchas veces es injusto, pero nos tenemos que adaptar a que el sistema es así", añadió Grazzini.

A la hora de seguir elogiando las cualidades de Martín Demichelis, su ahora nuevo ayudante de campo expresó: "River es un equipo que a mí me genera inspiración. Juega con un esquema cuando ataca y otro cuando defiende. Eso lo están haciendo grandes entrenadores afuera".

Para finalizar, respondió a las críticas al equipo por sus performances fuera del Monumental."Ha hecho muy buenos partidos también de visitante. Si vamos al caso, con Libertad en Paraguay jugó bien con un equipo con buenos jugadores y buena propuesta".