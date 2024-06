A 13 años del descenso de River, qué es de la vida de los jugadores que perdieron la Promoción con Belgrano

El 26 de junio de 2011 es el día más oscuro en la historia de River Plate. Luego de un 0-2 en Córdoba ante Belgrano, el Millonario empató como local 1-1 frente al Pirata, en el partido de vuelta, y perdió de ese modo la categoría. Fue el primer y único descenso de River en su historia. Aunque luego de una temporada en la B Nacional el conjunto de Nuñez regresaría a la Primera División, la vida de varios de los futbolistas que fueron parte del plantel cambió totalmente luego de aquel 26 de junio. Pocos pudieron lucirse en Europa, menos aún fueron capaces de reivindicar su nombre frente a los hinchas de River y algunos cambiaron drásticamente su estilo de vida.

Juan Pablo Carrizo

El arquero era una de las grandes promesas del fútbol argentino y llegó ser convocado incluso a la Selección argentina. Fue campeón en 2008 con el River de Diego Simeone y luego de un pasó por Europa regresó a Nuñez en 2010 (a préstamo de la Lazio), cuando el presente del club ya no era bueno. Algunos errores durante la temporada 2010-11 lo convirtieron en eje de muchas críticas y luego de la Promoción nunca más volvió a vestir la camiseta del Millonario. Se retiró en 2019 en Cerro Porteño, sin jamás poder consolidar lo que en sus inicios prometía; actualmente juega al golf y se muestra alejado del fútbol.

La salida de los futbolistas hacia el vestuario, en un Monumental caliente. (Foto: archivo)

Jonatan Maidana

Sin duda, uno de los pocos que pudo dejar atrás la espina del descenso para convertirse en ídolo. Jonatan Maidana, que fue suplente en el partido de vuelta de la Promoción, permaneció en River durante otros nueve años, en los cuales fue campeón 16 veces y se transformó en referente. Ganó dos Copa Libertadores y, tras un breve paso por el fútbol mexicano, regresó a River, donde se retiró en 2023. Actualmente juega en el equipo Senior del Rojiblanco.

Adalberto Román

El defensor paraguayo quedó por siempre ligado a su error en el partido de ida, en Córdoba. Tras un centro, Román golpeó dentro del área la pelota con la mano y Belgrano transformó dicho penal en el 1-0. Luego de la Promoción pasó al Palmeiras y en 2013 volvió a River, con Ramón Díaz como DT. Pero su revancha resultó agridulce, ya que solo pudo disputar 4 partidos a causa de una lesión. Luego, se radicó en su país y jugó en Libertad, Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo. En 2019 se retiró y compró un campo; desde entonces, juega al fútbol amateur para “permanecer en forma” y trabaja en su propia granja.

Matías Almeyda

Junto con Maidana, tal vez el único que pudo asociar su apellido a una sonrisa. El Pelado se retiró luego del descenso y enseguida asumió como entrenador de River, donde dirigió la campaña que puso al equipo de vuelta en Primera. Aquel gesto le valió la admiración de muchos fanáticos y fue el puntapié de una carrera como técnico. A los 50 años, dirige el AEK de Grecia y ha trabajado en Banfield, Guadalajara de México y San José Earthquakes de la MLS.

Almeyda fue jugador en la Promoción y DT en la B Nacional. (Foto: archivo)

Erik Lamela

Lamela era el juvenil más talentoso de aquella época y, aunque pudo lucirse en Europa, tal vez no alcanzó el nivel de élite que se esperaba. Con 19 años fue parte del plantel que descendió, pero enseguida emigró a Europa. Allí comenzó una exitosa carrera y no regresó a Argentina, al menos todavía. Jugó en la Roma, el Tottenham de la Premier League y el Sevilla, de España. A los 32 años, se especuló con una posible vuelta a Nuñez, pero el Besiktas de Turquía está cerca de ficharlo.

Mariano Pavone

Pavone es un delantero histórico del fútbol argentino que quedó indefectiblemente ligado al penal que le atajó Juan Carlos Olave en el Monumental. Sin embargo, pudo relanzar su carrera y acumular muy buenos rendimientos en otros equipos de fútbol argentino (ya lo había hecho en Estudiantes y tuvo otro ciclo entre 2017 y 2019), como Lanús y Vélez. También jugó en Racing, Cruz Azul (México), Defensor Sporting de Uruguay y Quilmes, donde se retiró en 2023, a los 40 años.

Rogelio Funes Mori

El hermano de Ramiro Funes Mori, defensor de muy exitoso paso por River, no tuvo la misma suerte que su mellizo. Rogelio fue muy criticado durante la campaña que acabó con River en la B Nacional y, aunque permaneció durante otros dos años en Nuñez, en 2013 emigró a Portugal y se desvinculó completamente de la Argentina. Luego de un breve paso por Benfica, recaló en el fútbol de México. Allí brilló durante más de 8 años en Monterrey al punto de volverse ídolo y ahora juega en Pumas UNAM, del mismo país. Logró nacionalizarse mexicano y es parte de dicha selección desde 2021.

Juan José López