Messi confesó un cambio vital en su carrera gracias a una recomendación de Demichelis: "Me hizo conocer al..."

Además de su talento innato, Lionel Messi tuvo que cambiar su manera de alimentarse ya que su cuerpo no estaba respondiendo como lo deseaba. Ante esto recurrió a un nutricionista que modificó sus hábitos y mucho tuvo que ver Martín Demichelis. El actual entrenador de River le recomendó un profesional y desde ese momento comenzó a cuidarse mucho más.

"Desde el 2014 sentía que tenía que hacer un cambio, no me sentía bien y podía sacarle mayor rendimiento a mi físico. Martín (Demichelis) me hizo conocer al doctor este, estuve yendo un par de años y aprendí mucho con él, después fui cambiando y agregando cosas, volviendo a hacer cosas que hacía antiguamente", recordó.

Luego, agregó: "Pasa por la confianza de la persona que te guía, que intenta ayudar y el saber conocer su cuerpo y el sentir qué te hace bien, qué no". El astro compartió mucho tiempo con Demichelis en la Selección, fueron subcampeones en el Mundial de Brasil 2014, y le recomendó tratarse con el italiano Giuliano Poser.

Durante un importante lapso, Messi tuvo que viajar hasta Sacile, un pueblo del norte de Italia, y eso mejoró considerablemente su cuerpo. De hecho, tras su mejora física, conquistó el triplete con el Barcelona (Liga, Copa del Rey y Champions) y tuvo una temporada sin lesiones en la que jugó 57 de los 60 partidos. Messi siguió el plan de Poser hasta el 2018.

"Yo intenté crecer en ese aspecto, en el cuidado, en hacer trabajos de prevención de isquiotibiales, yo he tenido muchas lesiones, de hacer trabajos de fuerza, que en mi carrera no había hecho muchas piernas en el gimnasio, agregar todo lo que pudiera ayudar para seguir rindiendo. Todo eso no quiere decir que no te vas a lesionar, pero sí tratar de cuidarme", cerró