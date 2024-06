Omar Labruna destrozó a Rondón por su menosprecio a River: "Este muchacho tendría que..."

Las declaraciones de Salomón Rondón sobre su paso por River no cayeron para nada bien en los alrededores de la institución de Núñez. Uno de los que mostró su enojo por los dichos del delantero de la Selección de Venezuela fue Omar Labruna, palabra autorizada para hablar sobre el Millonario.

El ahora panelista de TyC Sports fue consultado sobre la situación y no dudó en responder: "Este muchacho está hablando del DNI que no tiene nada que ver. Primero tendría que ser fiel a Demichelis que lo trajo porque jugaron juntos y se conocían. Primero tendría que reconocerla a Demichelis que le dio la oportunidad. Lo que más me molestó es que tomó a River como un equipo más".

"Por esa oportunidad tuvimos que tenerlo a Borja mucho tiempo en el banco. Aparte, este muchacho en River no dejó absolutamente nada. No lo vamos a recordar nunca. Por River pasaron grandes glorias, grandes jugadores, grandes entrenadores...", añadió Omar, hijo del histórico Ángel Labruna, toda una leyenda en la historia del Millonario.

Para finalizar, dejando clara su postura, sentenció: "River es una institución mundialmente reconocida. Todos los que han pasado por esta gloriosa institución han dejado cosas, no es el caso de este muchacho por más que los números lo puedan ayudar un poco. Hay que ser agradecidos, primero porque lo trajo Demichelis y segundo porque tuvo la oportunidad de pasar por la puerta de Figueroa Alcorta donde está la estatua de un tal Ángel Labruna, quien siempre fue un agradecido a River. Tendría que tener todas esas imágenes para ver que está hablando de una institución como River".

Qué dijo Rondón sobre su paso por River

Durante el fin de semana la Selección de Venezuela publicó un video en el cual realizan un mano a mano íntimo con diferentes jugadores. En esta ocasión fue el turno del atacante, quien fue consultado sobre su paso por el Millonario y tuvo una inesperada respuesta.

"River no fue nada. River fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente, es un gran equipo, lo que mucha gente conoce, pero River fue un equipo más. Ya está. Muchos dicen que no me fue bien. Si no me fue bien, que jugué 34 partidos, jugué no sé cuantos minutos e hice diez goles... no me hubiese ido bien si era como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Eso es que no te vaya bien", comenzó Rondón.

Para finalizar, sentenció: "Haber hecho diez goles, haberle alargado a no sé cuántas victorias en el Monumental, hacer goles sobre la hora... ¿Quién dice que no me fue bien? Yo llegué el 28 de diciembre a Méixco y el 8 de enero ya tenía mi DNI. No lo tengo aquí, luego te lo muestro. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está. Con esto te dije todo".