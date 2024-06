Salomón Rondón rompió el silencio y menospreció al Millonario: "River no fue nada, fue un..."

A mediados del mes de diciembre del 2023, Salomón Rondón le comunicó a la Comisión Directiva de River su deseo de emigrar de la institución en ese mismo mercado de pases. Pese a ser titular indiscutido en la consideración de Martín Demichelis, el delantero armó las valijas y se fue de la institución.

En las últimas horas la Selección de Venezuela publicó un video en el cual realizan un mano a mano íntimo con diferentes jugadores. En esta ocasión fue el turno del atacante, quien fue consultado sobre su paso por el Millonario y tuvo una inesperada respuesta que no dejó de sorprender.

Mirá el video

Para comenzar, el atacante sorprendió: "River no fue nada. River fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente, es un gran equipo, lo que mucha gente conoce, pero River fue un equipo más. Ya está. Muchos dicen que no me fue bien. Si no me fue bien, que jugué 34 partidos, jugué no sé cuantos minutos e hice diez goles... no me hubiese ido bien si era como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Eso es que no te vaya bien".

"Haber hecho diez goles, haberle alargado a no sé cuántas victorias en el Monumental, hacer goles sobre la hora... ¿Quién dice que no me fue bien?", añadió Rondón en su diálogo con 'La Vinotinto Podcast' en un episodio que se dio a conocer durante la jornada de este viernes.

Para finalizar, dejando a las claras su disconformidad sobre su estadía en suelo argentino, el exjugador de River sentenció: "Yo llegué el 28 de diciembre a Méixco y el 8 de enero ya tenía mi DNI. No lo tengo aquí, luego te lo muestro. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está. Con esto te dije todo".