El enojo del DT de St. Louis tras el 3-3 ante el Inter Miami de Messi: “No me importa contra quién jugamos…”

Inter Miami empató este sábado por 3-3 frente al Saint Louis City por la jornada número 17 de la Major League Soccer. Lionel Messi se anotó en la lista de goleadores al marcar el primero de los de Gerardo Martino a los 25' del primer tiempo. Además, fue importante en el empate sobre los minutos finales, ya que le dio una asistencia a Jordi Alba para que cierre el marcador a los 85'.

Uno de los que más enojados se fue por el rendimiento de su equipo fue el rival de las Garzas, el entrenador Bradley Carnell, quien se fastidió por haber recibido tres goles en la noche de este sábado: "No me importa contra quién juguemos, concedimos 3 goles. Necesitamos asegurarnos de que salimos con una victoria esta noche y no lo hicimos".

Messi en acción frente al St. Louis. (Foto: archivo)

"Ser compactos y asegurarnos de que estamos defendiendo hacia adelante. Todas las transiciones que tuvimos, este es nuestro modelo de juego. Tuvimos muy buenos momentos, este no es un lugar al que puedas venir y simplemente dictar el juego y nosotros dictamos el juego", analizó Carnell sobre el protagonismo que tuvo su equipo en la casa del Inter Miami.

El equipo de Gerardo Martino sufrió mucho debido a los ataques del Saint Louis City y fue algo que lamentó el propio entrenador de la visita: "Hay muchos equipos que han venido aquí y han tenido problemas. Se sienten muy cómodos con el balón y pudimos entrar y perturbarlos. En la primera mitad, tuvimos un poco de mala suerte al no estar arriba 2, 3, 4... Muchos momentos orgullosos de los muchachos, pero un poco molestos por no poder salir de aquí con 3 puntos, pero tomamos este punto. Nadie nos dio una oportunidad”.

El Tata Martino, por su parte, también hizo un análisis del desarrollo del empate y rescató algo positivo luego del 3-3 en rueda de prensa: “Hay una parte positiva que es la de volver tres veces de un resultado negativo y terminar superando al rival en los diez minutos finales, donde pudimos haberlo ganado, debimos haberlo ganado. Hay que seguir insistiendo con los muchachos respecto a los errores que cometemos. Las pérdidas son muy dolorosas para nosotros”.