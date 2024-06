Messi habló como nunca de cómo empezó su romance con Antonela y reveló: “De pibe era celoso, pero…”

Sobre Lionel Messi y su carrera ya quedan pocos secretos. Prácticamente toda su vida deportiva ha sido sometida a la televisación y exposición en los medios. SIn embargo, de su vida privada se sabe menos y aún quedan algunos detalles de su lado más humano, por ejemplo, en su rol como esposo.

Este viernes, ese objetivo de recuperar el lado amoroso del capitán de la Selección argentina fue cumplido con creces por el canal de stream "Dispuestos a todos", que es conducido por su sobrino y ahijado Tomás. Allí, entre otras cuestiones familiares, fue consultado por su relación con Antonela Roccuzzo y dejó una llamativa confesión.

Mirá el video

"No, ahora no soy celoso. Sí que cuando era más joven, más pibe, era celoso. Pero después, hace un tiempo que nada, que no soy celoso. Tuve mis épocas pero hace tiempo que no", señaló. En ese sentido, aseguró no recordar qué le daba celos y cuándo los sintió. "No me acuerdo que me ponía celoso pero recuerdo que era bastante celoso. Cuando era pibe, cuando era joven y recién estábamos de novios", señaló.

Luego, le preguntaron sobre cómo fue el inicio de su relación con Antonela Roccuzzo, y contó cuándo comenzaron su noviazgo. "Yo empecé a jugar en Newells de 6 o 7 años, de muy chiquito. Me hice muy amigo de Luca que es el primo de Anto y es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Me iba a la casa de él a comer, me empecé a quedar a dormir y ahí la conocí. Nos conocimos desde muy chiquitos y siempre nos gustamos. En esa época nos decíamos amigovios. Yo después con 13 años me fui para España y perdimos el contacto porque la comunicación antes era más difícil. En ese momento era carta, mail, o llamadas a un fijo. Nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. También con Luca. A los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era más fácil, habían otros medios. En esa época estaba el Messenger, chateábamos por ahí. Los mails eran más seguido. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos de chico y a los 19 o 20 años ya nos pusimos de novios", relató.

Luego, contó cómo fue ese nuevo encuentro tras volver a tener contacto: "Yo fui para Argentina y para mí era más fácil movilizarme. Estaba con Matías (su hermano) que me llevaba para todos lados cuando iba a Rosario. Fui a visitar a Luca, busqué la excusa para visitarla a ella. Nos volvimos a ver y arrancamos a hablar otra vez".

En ese sentido, Messi cerró la anécdota contando que a su amigo no le gustaba la relación: "Luca se ponía celoso no me dejaba ir a verla. Ellos siempre comían todos juntos en la casa de la abuela con los primos y cada vez que iba a su casa no le gustaba a Luca que yo vaya, era medio celoso. Después aflojó".